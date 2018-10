Generalsekretär: „Wir fordern weiter Fairness bei der Wahl“

André Bochow

Berlin (MOZ) Die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Demokratischen Republik Kongo hat noch viele Hürden zu überwinden. Darüber sprach André Bochow mit dem Generalsekretär der kongolesischen Bischofskonferenz (CENCO) Abbé Donathien Nshole.

Abbé Nshole, wird es die Wahl am 23. Dezember geben?

Ich bin natürlich kein Prophet. Aber wird denken, dass die Wahl möglich ist, wenn es den politischen Willen gibt.

Ist die Katholische Kirche mittlerweile zum politischen Akteur in der Demokratischen Republik Kongo geworden?

Wir mussten uns einmischen, um einen demokratischen Prozess zu forcieren. Aber wir stellen uns nicht auf eine bestimmte politische Seite. Wir setzen uns dafür ein, dass bestimmte Spielregeln eingehalten werden, aber wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Natürlich vertreten wir die Anliegen der Armen.

Welche Probleme beschäftigen Sie im Vorfeld der Wahl besonders?

Ein großes Problem ist, dass Wahlmaschinen eingesetzt werden sollen. Ein Großteil der Bevölkerung misstraut diesen Maschinen. Die Bischofskonferenz hat ein internationales Gutachten angeregt, dass dann auch von einer britischen Stiftung finanziert wurde. Das Gutachten hat 15 Empfehlungen für den Umgang mit den Wahlmaschinen aufgelistet.

Sind diese Empfehlungen überhaupt noch umsetzbar?

Das wird natürlich schwer. Aber wir brauchen einen Konsens, was die Wahlmaschinen angeht. Wenn es den nicht gibt, sollten Deutschland und die internationale Gemeinschaft dabei helfen, die Wahl mit Hilfe von normalen Wahlzetteln durchzuführen. Das ist schwer, aber nicht unmöglich.

Ein anderesProblem sollen die Wählerverzeichnisse sein.

Das stimmt. Es gibt sechs Millionen Wähler, die in den Wahllisten geführt werden, von denen aber keine Fingerabdrücke vorliegen. In einem Land mit vielen Analphabeten, in denen die Menschen meistens weder Ausweise noch Pässe haben, sind die Fingerabdrücke die einzige sichere Möglichkeit der Identifikation. Die Opposition vermutet, dass diese angeblichen Wähler für Manipulationen genutzt werden.

Was soll geschehen?

Die Wahlkommission muss gezwungen werden, die Namen diese sechs Millionen angeblicher Wähler zu veröffentlichen. Druck aus dem Ausland wäre da sehr hilfreich. Sechs Millionen Menschen ohne Fingerabdrücke – das ist ja wohl erklärungsbedürftig. Und tatsächlich scheint es Bewegung in dieser Frage zu geben.

Welche Rolle spielen die Medien im Wahlkampf?

Die Medien sind weitgehend in der Hand der Regierung. Vor allem öffentliches Fernsehen und Radio. Zu diesen Medien hat die Opposition keinen Zugang. Außerdem gibt es eine Kommission, die die Medien reglementiert und die ebenfalls als sehr regierungsnah gilt. Es herrscht ein Klima der Angst. Journalisten werden eingeschüchtert, entführt und manchmal sogar ermordet.

Das Silvesterabkommen vom 31.12.2018 umfasste auch die Freilassung politischer Gefangener. Wie weit ist es damit?

Das Silvesterabkommen wurde seitens der Regierung insgesamt nur teilweise umgesetzt. Die Freilassung politischer Gefangener fordern wir nach wie vor.

Wird es Wahlbeobachter geben?

Bislang keine aus der EU oder der internationalen Gemeinschaft. Das möchte die kongolesische Regierung nicht.Also müssen wir, die Vertreter der katholischen Kirche und der Kommission Gerechtigkeit und Frieden die Beobachtung übernehmen.Der kongolesischen Regierung und der Wahlkommission muss klargemacht werden, dass es ohne eine effektive Wahlbeobachtung keine Akzeptanz der Wahl geben wird.

Wie ist die humanitäre Situation vor der Wahl?

Sie ist wirklich dramatisch. Überall gibt es bewaffnete Gruppen. Menschen sterben. Gerade erst wurden 18 Menschen in Beni, im Ostkongo, umgebracht. Es gibt Millionen Binnenvertriebene, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben. Wenn sie in ihre Dörfer zurückkehren wollen, stellen sie fest, dass die oft vollständig zerstört sind.

Wie stellen Sie sich eine effektive Einflussnahme durch Deutschland und die EU vor?

Es gibt ja schon Sanktionen gegen verschiedene Mitglieder der Regierung. Darunter ist auch Ramazani Shadary, der Wunschkandidat des Präsidenten Kabila. Allerdings waren die Effekte gering. Wir brauchen stärkere Maßnahmen. Das muss vor allem die Finanzen derjenigen treffen, die Kabila sehr nahe stehen.

Befürchten Sie eine Verschiebung der Wahl?

Die Bischofskonferenz hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt: Das kongolesische Volk will keine Verschiebung. Wir brauchen faire Wahlen. Aber auch der beschlossene Wahlkalender muss eingehalten werden. Alles andere würde zu Unruhen führen. Es würde Rücktrittsforderungen an Kabila geben, aber vermutlich würden die Forderungen und die Reaktion darauf in Gewalt enden.

Wie sinnvoll ist eine Wahl, wenn einige wichtige Oppositionskandidaten gar nicht zugelassen werden?

Wir halten deren Wahlausschluss für falsch und haben das immer wieder gesagt. Leider wurde die Justiz im Wahlkampf instrumentalisiert. Nun ist die Bischofskonferenz in einer schwierigen Situation. Verurteilen wir den gesamten Wahlprozess, oder hoffen wir auf eine Wahl, bei der es der Opposition gelingt, sich um einen der zugelassenen Kandidaten zu scharen?Wir fordernweiter Fairness bei der Wahl, raten aber der Opposition, die Wahl nicht zu boykottieren, weil das im Chaos enden könnte.

Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Kabilas Statthalter Shadary gewählt wird. Wäre dann nicht alles umsonst gewesen?

Für uns spielt es keine Rolle, ob ein Wunschkandidat Kabilas, ein Katholik oder ein Protestant die Wahl gewinnt. Vorausgesetzt die Wahl ist transparent, fair und friedlich.

Wenn es eine solche Wahl geben sollte:Was sind die dringendsten Aufgaben, die eine neue Regierung lösen muss?

Die größte Herausforderung liegt natürlich im sozialen Bereich. Unser reiches Land leidet unter einer extremen Armut. Schuld daran ist vor allem die schlechte Regierungsführung. Es geht darum, die Ressourcen so zu nutzen, dass sie der Bevölkerung und der Entwicklung des Landes zugutekommen. Und wir brauchen Demokratie.

Wo sehen Sie Ihr Land? Vor dem Aufbruch oder vor dem Abgrund?

Ich sehe die Möglichkeit, dass wir einen Ausweg aus unserer andauernden Krise finden. Aber es besteht leider auch die Möglichkeit, dass die Chance nicht genutzt wird, weil bestimmte Politiker nach wie vor ausschließlich ihre eigenen, privaten Interessen verfolgen. Das heißt: Es ist denkbar, dass die Wahl, wenn sie nicht fair und transparent ist, das Land weiter ins Unglück stürzt.

Vielen Dank für das Gespräch.