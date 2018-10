Blutspur bis zum Horten-Vorplatz

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor dem Amtsgericht Frankfurt begann am Montag der Prozess gegen zwei Asylbewerber aus Pakistan. Einer der Angeklagten soll am 15. Mai im Lennépark auf einen Mann aus Kenia eingestochen haben. Unklar ist, von wem er das Messer bekam. Und warum er überhaupt zustach.

Am rechten Oberarm, unterhalb des Schulterblattes, am linken Oberschenkel, am Gesäß: Vier schwere Stichverletzungen listet die Anklageschrift auf. Mindestens eine, der Stich in den Rücken, sei „potenziell lebensgefährlich“ gewesen, führte ein Rechtsmediziner am Montag aus – er hatte das Opfer, den 31-jährigen S. aus Kenia, noch am Tattag im Auftrag der Mordkommission begutachtet. Der Geschädigte überlebte den Angriff schwer verletzt. Die Blutspur zog sich laut Polizei damals quer durch den südlichen Lennépark.

Vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes dafür verantworten müssen sich Ajab G. (25) und Noman A. (18). Beide stammen aus Pakistan, sind geduldet und leben seit einiger Zeit in Frankfurt. Sie waren nach der Tat von der Polizei wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden. Angeklagt sind beide wegen gefährlicher Körperverletzung.

Abgespielt hat sich die Messerstecherei am 15. Mai gegen 12.40 Uhr im Lennépark, unweit der Herrmann-Neumark-Straße. In der Gegend kam es ab dem Frühjahr häufig zu Konflikten. In die Schlagzeilen geriet vor allem eine Gruppe gewaltbereiter Syrer. Der nun verhandelte Messerangriff fand jedoch offenbar außerhalb dieses Täterkreises statt.

Der Hauptverdächtige ließ sich zu Prozessbeginn zum Teil auf die Tat ein. Über seinen Anwalt sowie Urdu-Dolmetscher erklärte Ajab G., dass der Streit von S. ausgegangen sei. Der Grund: Er habe diesem 30 Euro für Marihuana geschuldet, doch G. hatte kein Geld. Nach einem Wortgefecht soll S. zugeschlagen haben, behauptet der Angeklagte. In einer späteren Rangelei habe er dann tatsächlich ein Messer benutzt. Wie viele Stiche er dem Opfer versetzte, wisse er nicht mehr. Auch könne er sich nicht daran erinnern, wo die Tatwaffe abgeblieben ist; sie wurde bis heute nicht gefunden. Den weiteren Verlauf der Verhandlung verfolgte der Angeklagte nahezu regungslos, den Blick über Stunden stur nach unten gewandt.

Noman A. dagegen machte auf der Anklagebank einen angespannten Eindruck. Nervös verfolgte er das, was sein Dolmetscher auf Paschto für ihn übersetzte. Er streitet eine Tatbeteiligung ab, will Ajab G., wie von diesem behauptet, auch nicht das Messer gegeben haben. „Er will meine Zukunft zerstören“, antwortete er auf die Frage, warum sein Landsmann ihm etwas anhängen wolle. Die Auseinandersetzung habe er demnach nur von weitem gesehen und sei erst unmittelbar nach dem Streit hinzugekommen, so Noman A.

Dagegen spricht die Aussage des Geschädigten. Der Asylbewerber aus Kenia erzählte, übersetzt vom Englischen ins Deutsche, wie er an dem Tag durch den Park lief und auf Ajab G. sowie drei weitere Männer traf – darunter soll auch Noman A. gewesen sein. Unvermittelt habe Ajab G. ihn dann geschlagen. Am Boden miteinander ringend holte Noman A. aus seinem Rucksack ein Klappmesser mit einer mindestens zehn Zentimeter großen Klinge und gab es dem Angreifer – so schildert es das Opfer.

Dann stach Ajab G. zu. Der Angegriffene wehrte sich, ehe G. plötzlich abließ. Ob jemand ihn abhielt oder ob er aus eigenem Antrieb aufhörte, dazu gingen die Aussagen auseinander. „Er rief, er bringt mich um, dann ist er weggerannt“, erzählte S., der sich – mutmaßlich gestützt von einem der Männer aus der Gruppe – noch Richtung Horten-Vorplatz schleppte. Auf einer Bank sei er kollabiert und erst wieder im Klinikum aufgewacht.

Als Motiv für die Tat vermutet S. Eifersucht. Beide hätten sich um eine Freundin gestritten. „Sie ist weiter zu mir gekommen. Deshalb hat er ein Problem mit mir gehabt.“ Dabei seien beide sogar mal miteinander befreundet gewesen. „Aber das verzeihe ich ihm nicht.“

Neben dem Polizeibeamten, der den blutbefleckten Täter Ajab G. am 15. Mai festnahm, sagte am Montag auch eine Anwohnerin als Zeugin aus. Sie hatte die Auseinandersetzung von ihrer Wohnung in der Wollenweberstraße aus mitverfolgt und konnte G. identifizieren.

Am frühen Nachmittag unterbrach Richterin Martina Zimmermann die Verhandlung. Der zweite Verhandlungstag ist für Mittwoch angesetzt. Dann wird auch das Urteil erwartet.