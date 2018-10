Vorbehalte abbauen

Berlin (MOZ) Die Idee klingt vielversprechend. Man vermittelt Obdachlosen eine Wohnung und ermöglicht ihnen so, Schritt für Schritt in ein „normales“ Leben zurückzufinden. Das US-amerikanische „Housing First“-Modell ist inzwischen auch in vielen europäischen Ländern eingeführt worden – als Gegenmodell zur traditionellen Wohnungslosenhilfe, bei der Betroffene meist nur zeitweilig ein Dach über dem Kopf haben und – vor allem deshalb – keinen Neuanfang für sich finden.

Mehrere Projekte belegen bereits, dass sich der Einsatz lohnen und eine Unterbringung gelingen kann. Die Euphorie sollte sich dennoch in Grenzen halten. Denn vor dem Hintergrund angespannter Wohnungsmärkte vor allem in Großstädten und einem knappen Angebot an günstigem Wohnraum insgesamt stellt sich die Frage, wie der Anspruch, jedem Wohnungslosen eine Wohnung zu beschaffen, überhaupt realisiert werden kann. Ein erfolgreicher Weg kann wohl nur über Privatvermieter führen, die ihre Vorbehalte den Betroffenen gegenüber abbauen müssen.