Laubsäcke gehen ins Geld

Matthias Henke

Schönermark (MOZ) Erst einmal keinen weiteren Vorstoß in Sachen Laubentsorgung unternahmen Schönermarks Gemeindevertreter bei ihrer jüngsten Sitzung. Sie nahmen lediglich die Informationen der Amtsverwaltung zur Kenntnis.

So gab Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke einen Überblick über Kosten, die für die Gemeinde bei der Anschaffung sogenannter Big Bags entstehen würden – großer Laubsäcke, wie sie beispielsweise an den Bäumen entlang der Ruppiner Straße in Gransee stehen. Anwohner können darin das Laub der im öffentlichen Raum stehenden Gewächse entsorgen. Für Schönermark müsse mit 100 dieser Säcke kalkuliert werden, genauer gesagt zwei mal 50, damit bei der Abholung stets ein neuer leerer am gleichen Ort verbleiben könne, so Schwericke. Bei vier Entleerungen würde dies mit 7 400 Euro zu Buche schlagen. „Das ist die preisgünstige Variante“, sagte er. Wolle Schönermark auch noch eine Aufschrift mit dem Namen der Gemeinde kämen noch einmal 1 500 Euro hinzu.

„In unserer Straßenreinigungssatzung von 1999 ist geregelt, dass der Eigentümer für die Reinigung vor seinem Grundstück zuständig ist. Damit erübrigt sich für mich das mit den Laubsäcken“, stellte Bürgermeister Kirsten Schulz fest. Fachbereichsleiterin Schwericke wies nochmals auf den finanziellen Aspekt hin. Für die Gegenfinanzierung müssten unter Umständen die Grundsteuer erhöht oder freiwillige Leistungen der Gemeinde gestrichen werden. Alternativ könnte das Ganze an einen Dienstleister abgegeben werden.

Aufgeworfen wurde aus dem Publikum die Frage, weshalb man es überhaupt anders machen müsse, wo es doch 20 Jahre auch so ging.(mhe)