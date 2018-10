Frühaufstehen nicht für jedermann

Jörg Kühl

Beeskow Dem Backhandwerk in Oder-Spree drohen laut Gewerkschaft NGG die Fachkräfte davonzulaufen. Die Gewerkschaft macht die in der Branche üblichen Löhne dafür verantwortlich, doch die Gründe für den Fachkräftemangel sind vielfältiger.

Draußen ist es noch dunkel, doch im Verkaufsraum der Friedländer Bäckerei Rösicke ist bereits die Hölle los. Pausenlos geht die Türe auf und zu, ein Kunde nach dem anderen betritt den einladend ausgeleuchteten Raum, in dem es nach frischen Backwaren duftet. Im Backraum dahinter, für den Kunden uneinsehbar, kann sich Guntram Lampe eine erste Pause gönnen. Wenn die Handwerker und Pendler früh im Morgengrauen zu ihren Einsatzorten eilen und unterwegs noch beim Bäcker anhalten, ist für Lampe die Gelegenheit gekommen, ein wenig Luft zu holen. Die Pause kann er sich auch gönnen, schließlich ist er seit zwei Uhr in der Früh im Backraum. Der Friedländer wirkt trotz der für viele unmenschlich anmutenden Arbeitszeit zufrieden. Anders, als im Baugewerbe, herrschten in der Backstube immer angenehme Temperaturen, findet der Nahrungsmittelproduzent. Die Arbeit sei im Vergleich zu früher körperlich erträglicher. „Wir haben hier eine ganze Menge Maschinen, die uns die Arbeit erleichtern“. Wer gerne mit Teig arbeite, habe in der Bäckerei ein attraktives Arbeitsumfeld.

Mit Auszubildenden haben die Friedländer nicht immer gute Erfahrungen gemacht. „Der letzte, den wir hatten, ist kaum auf die Berufsschule gegangen“, erinnert sich Wilma Lampe, die morgens hinter der Theke steht und im Akkord Brötchen, „Friedländer Brot“ und Coffee-to-go über den Tresen reicht. Aktuell bestehe nicht unmittelbar Bedarf, einen Auszubildenden anzustellen. Schließlich ist Sohn Christoph mit an Bord. Er ist Bäckermeister und mit seinen 34 Jahren eine tatkräftige Stütze im Betrieb. Die Bäckerei verfügt zudem über zwei langjährige zuverlässige Helfer im Backraum. Neuerdings arbeitet auch ein 18-jähriger junger Mann mit, der Rösickes viel Freue bereitet: „Der fährt jeden Morgen um halb zwei mit den Rad von Günthersdorf nach Friedland“, lobt Wilma Rösicke den Arbeitseifer des jungen Mannes. Ansonsten sieht sie den Elan der jungen Leute weniger rosig: „Heute mag doch kaum noch ein junger Mensch jeden Tag so früh aufstehen.“

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sieht in den geringen Löhnen die Hauptursache für die Branchenprobleme. Für Oder-Spree prognostiziert die Gewerkschaft sogar ein „Bäckerei-Sterben“, da ein großer Teil der Beschäftigten in andere Branchen abwandern würden. In Oder-Spree sind derzeit 240 Mitarbeiter in Bäckereien tätig.

Die Geschäftsaufgabe der Bäckerei Habermann in Neubrück im Januar dieses Jahres hatte mit dem Lohnniveau nichts zu tun. Als Gert Habermann nach 48 Jahren als Bäcker in den Ruhestand ging, war Sohn Thomas eigentlich als gelernter Bäcker für die Nachfolge vorgesehen, er wurde aber aus gesundheitlichen Gründen daran gehindert, den Backlöffel zu übernehmen.

Gegen den Branchentrend bewegt sich die Taucher Bäckerei Schulze. Dort hat man derzeit nicht nur eine Auszubildende, sondern gleich zwei. „Die eine lernt Bäckerin, die andere Konditorin“, erzählt Margitta Krüger, eine geborene Schulze, stolz. Der Betrieb würde die Auszubildenden gerne übernehmen: „Wenn sie bleiben wollen, gerne.“ Aber auch sonst ist die Nachfolge gesichert, schließlich kann die Familie auf ihren Stefan (37) setzen, der den Meistertitel in der Tasche hat.

Ob höhere Löhne – die Gewerkschaft NGG fordert eine Erhöhung von derzeit durchschnittlich 9,19 Euro für Bäckergesellen auf mindestens 12 Euro pro Stunde – überhaupt realisierbar sind, scheint fraglich. Guntram Lampe von der Bäckerei Rösicke in Friedland ist überzeugt, dass die finanziellen Spielräume in der gesamten Branche gering sind. Nur jene Bäckereien, die in ihrer eigenen Immobilie wirtschaften, könnten überleben. „Wer Pacht entrichten muss, dürfte es sehr schwer haben.“