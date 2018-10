Jazz-Tage starten mit Jazz-Ball

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Zwischen 700 und 950 Gäste locken die Fürstenwalder Jazz-Tage jährlich an – jetzt starten sie in eine neue Runde. Crazy Hombones, Ten Swinging Strings und Joe’s Bigband wollen beim Jazz-Band-Ball am 27. Oktober für einen rauschenden Auftakt sorgen.

Für Peter Apitz ist die Musik ein Lebens-Elixier. Schon als Jugendlicher spielte er als Gitarrist in Bands, nach einem schweren Unfall prüfte er zuerst, ob er seine Finger bewegen kann, noch heute steht er mit dem Duo Celtic Affair auf der Bühne – und seit 17 Jahren organisiert er die Fürstenwalder Jazz-Tage.

Warum Jazz? „Andere Genres sind schon relativ gut bedient in der Stadt“, sagt der 1963 geborene Fürstenwalder. Außerdem fasziniere ihn die „Magie des Moments“. Man könne die gleichen Musiker mit den gleichen Stücken auf die Bühne stellen und erlebe dennoch immer wieder einzigartige Konzerte. „Ein großer Teil ist Improvisation, ist Interaktion mit dem Publikum“, nennt Apitz den Grund.

Mittlerweile hat Fürstenwalde einen Namen in der Jazz-Szene. „Es ist ein gutes Pflaster, das Publikum gibt Rückenwind“, sagt Apitz. Aus Frankfurt, Eberswalde, Berlin, Cottbus, Chemnitz, Magdeburg und sogar Hamburg würden Gäste anreisen, um die Konzerte der Jazztage zu erleben. Kein Wunder, dass die Mitglieder des 2008 unter dem Dach des Fürstenwalder Kulturvereins gegründeten Jazz-Clubs bei der Auswahl der Künstler aus dem Vollen schöpfen können.

„500 bis 600 Bewerbungen sind es pro Jahr bestimmt“, schätzt Apitz, der auch Vorsitzender des Kulturvereins ist. Ende des Jahres schicke er die 100 interessantesten Kandidaten an die 25 Jazz-Club-Mitglieder. Jeder darf seine zehn Favoriten benennen und schließlich flimmern die zehn Bands mit den meisten „Kreuzchen“ in der Endauswahl über die Leinwand.

In diesem Jahr haben es Ten Swinging Strings und Crazy Hombones ins Ball-Programm geschafft. Letztere spielen Blues „mit ekstatischen Mundharmonika-Specials und stampfenden Schlagzeug-Grooves“, heißt es auf der Internetseite der Band. Drei Musiker gehören dazu, darunter Micha Maass, der einst an der Fürstenwalder Musikschule lernte.

Während jede Band nur ein einziges Mal bei den Jazz-Tagen auftreten darf, gibt es eine Konstante: Joe’s Bigband. „Wir wollen jungen Musikern aus der Region eine Bühne bieten“, betont Apitz, der früher selbst in der Fürstenwalder Jugend-Bigband spielte. „Das wird eine einzigartige Mischung aus Swing-Tanzabend und Konzerterlebnis“, freut sich der Organisator auf die Ballnacht. Die bis zu 120 Besucher, die im Bürgerhaus Fürstenwalder Hof dabei sein können, erwartet auch ein kulinarisches „Jazz Ball Hors d’œuvre“. Der Ball ist der Auftakt der Jazz-Tage. Zwei Wochen später geht es mit drei Konzerten weiter.

Dass dazwischen ein Wochenende ausgelassen wird, liegt daran, dass dann mit „Geschichten, Gedichte und Gesang“ sowie der Pneumant Sportlerparty zwei andere große Ereignisse stattfinden. „Abstimmung ist wichtig“, weiß Apitz. Manchmal wundere es ihn dennoch, dass sich die Veranstaltung so lange hält. Aus kommerzieller Sicht sei Jazz nämlich wenig erfolgversprechend, da er selten im Radio gespielt werde und es dafür kein großes Publikum gebe. Allerdings erwächst daraus auch der Vorteil, dass die Fürstenwalder Jazz-Tage ein Alleinstellungsmerkmal haben. „Im Landkreis Oder-Spree und südlich davon gibt es so eine Veranstaltung nicht“, sagt Apitz. Die Märkische Oderzeitung präsentiert auch die 17. Fürstenwalder Jazztage – und stellt die Bands vor den Konzerten vor.