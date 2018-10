Zwischenbilanz einer Entdeckerin

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Für Ingrid Panse ist die Ausstellung „Zwischenbilanz“ in mehrfacher Hinsicht etwas ganz Besonderes. Vor allem, weil sie im Seelower Kulturhaus von 1979 bis 1992 die „Kleine Galerie“ geleitet hat und sich damals um die Künstlerförderung verdient gemacht hat. Aber auch, weil sie, das zeigen ihre Arbeiten aus zehn Jahren, eine unermüdliche Entdeckerin der künstlerischen Ausdrucksformen ist. Die reichen von der zarten Aktskizze bis zum abstrakten Farbenspiel. Zudem, weil sie anlässlich der Vernissage auch viele Freunde aus der Zeit ihres Wirkens am Frankfurter Theater des Lachens und in der Müncherger Stadtpfarrkirche begrüßte. Ihre künstlerische Mentorin Christine Hielscher aus Gersdorf war ebenso angereist wie die langjährige Freundin Dorit Herden, die auch die Laudatio hielt. Darin zitierte sie heimatbezogene Texte von Günter Eich und Hanns Cibulka und traf damit den Ton der Arbeiten recht genau.

„Zwischenbilanz“ ist bis zum 6. November in der Galerie Alte Dampfbäckerei zu sehen