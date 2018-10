Seenland lockt auch im Herbst

Jan-Henrik Hnida

Woltersdorf/Erkner (MOZ) Ob aus dem Großraum Berlin oder angrenzenden Kommunen: Touristen kommen in die „Gerhart-Hauptmann-Stadt“ Erkner und an die Schleuse nach Woltersdorf.Rad- und Wanderwege sowie Seen und Wälder sind Anziehungspunkte.

Der Oktober zeigt sich von seiner goldenen Seite, auch an der Schleuse in Woltersdorf. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel unternimmt die Familie El Sayed einen Spaziergang um den Kalksee. „Wir kommen mindestens zweimal im Monat her“, sagt Emad El Sayed. Der Schöneicher, der in Berlin arbeitet, entspannt sich an seinem freien Tag mit seiner Familie. „Gleich gehen wir noch Kaffee trinken“, verrät er.

Michael und Gisela haben es sich auf der Bank, mit Seeblick, bequem gemacht. „Wir sind Stammgäste in der Schleusenwirtschaft“, sagt der Rentner. Sein Lieblingsgericht? Hachsen – passend zur Oktoberfestzeit. Für aktivere Touristen wie André Schurz bietet die Region schon einiges, wie etwa den 66-Seenwanderweg, der auch durch Erkner führt. Wegen der „netten Landschaft“ und weil es verkehrsmäßig gut zu erreichen sei, unternehme er dreimal pro Jahr Wandertouren, sagt André Schurz. „Heute bin ich von Rüdersdorf am Kalksee langgelaufen“, erzählt der Berliner. Am Mittag gehe es noch gen Rahnsdorf weiter.

Für solche Gäste dürfte auch der „Fontane-Weg“ attraktiv sein. Passend zum Jubiläum des deutschen Dichters im nächsten Jahr plant die Gemeinde zusammen mit dem Tourismusverband „Seenland Oder-Spree“ einen Wanderweg. Er soll durch Erkner, Woltersdorf, Rüdersdorf und Grünheide führen. „Es wird ein Literaturpfad mit Info-Tafeln aus Holz“, erklärte Petra Franke im Hauptausschuss von Woltersdorf. Die Amtsmitarbeiterin für Tourismus zog nach anderthalb Jahren Mitgliedschaft im Tourismusverband Bilanz. Die Gemeinde sei in sieben von insgesamt 16 Flyern des Verbands genannt. Zum Beispiel im Kulturführer, bei Entdeckertouren oder im Urlaubsplaner. Mit Tourismuspartnern wie der Stadt Erkner werde es eine Neuauflage des Ausflugsfaltblatts 2019 geben. Ebenso werde der „Wasserkompass“ für die Saison 2020 erneuert, in dem Tourenvorschläge und Verhaltensregeln im und auf dem Wasser aufgeführt werden. Mit „Stadt der 5 Seen“ informiert auch Erkner über Bootstouren, wie zum Beispiel mit dem Fahrgastschiff der Reederei Kutzker, die auch am Dämeritzsee anlegt.

In Zahlen lasse sich die anderthalbjährige Mitgliedschaft im Tourismusverband nicht messen, so Petra Franke. Messungen oder Zahlen zu Touristenströmen gebe es nicht. Aber: „Die Flyer werden bei Restaurantbesuchern gut angenommen.“

Neben Gedrucktem dürften auch die Internetseiten der Kommunen für auswärtige Gäste als erste Anlaufstelle dienen. Informationen zum Tourismus sind auf erkner.de als dritter Themenschwerpunkt schnell zu erkennen. Auf woltersdorf-schleuse.de müssen sich Gäste zu den Aktivitäten in der Region durchsuchen.