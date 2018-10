Sturzprävention ist Lebenshilfe

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wriezen. Die Gefahr von Stürzen wächst mit zunehmendem Alter. Deshalb engagiert sich der Kreissportbund Märkisch-Oderland in der Sturzprävention. Landkreisweit gibt es 40 Gruppen an 30 Standorten, darunter vier in Wriezen.

Montagvormittag kurz nach neun Uhr. Die Tische im großen Raum des Wriezener Plauderstübchens sind zur Seite geschoben. Frauen stehen im Kreis um Ronny Giese und schwingen mit den Armen. Giese ist einer von zwölf Übungsleitern des Kreissportbundes Märkisch-Oderland (KSB), der auch in der Sturzprävention tätig ist. „Die Hälfte dieser Übungsleiter arbeiten hauptamtlich für uns“, sagt Benny Zahn, Abteilungsleiter Breitensport beim KSB. Sonst würde man keine Vormittagstermine anbieten können. Die Sturzprävention sei zugleich einer der größten Bereiche im Breitensport, zu dem auch der allgemeine Seniorensport, der Reha-Sport, der Kinder- und Schulsport sowie der Behindertensport gehören.

In den Gruppen der Sturzprävention machen jeweils mindestens acht bis zehn Senioren mit. „Mehr als 15, 16 sollten es nicht sein“, erklärt der 31-Jährige und verweist darauf, dass die speziell geschulten Übungsleiter möglichst auch individuell auf einzelne Teilnehmer eingehen und ihnen alternative Übungen zeigen. Zum Beispiel, wenn sie mit den Beinen nicht mehr so fit sind oder sich nicht bücken können. „Es gibt Übungen für den Oberkörper und Gegenstände müssen ja nicht unbedingt nur vom Boden aufgehoben werden“, nennt Benny Zahn zwei Beispiele.

Ziel sei es, die Kraft, Balance und Koordination der Senioren zu trainieren. Das seien die drei zentralen Säulen der Sturzprävention. Das Anliegen dahinter? „Unfälle etwa im Haushalt und daraus resultierende Verletzungen zu verhindern, die im schlimmsten Falle Krankenhausaufenthalte nach sich ziehen. Da kommt unweigerlich wohl jedem der berüchtigte Oberschenkelhalsbruch in den Sinn.“

In Wriezen gibt es laut Benny Zahn zwei weitere Gruppen in der „Bergamotte“, dem Haus der Diakonie, und eine mit der Rheuma-Liga im Saal der Amtsverwaltung Barnim-Oderbruch. „Krankenkassen wie die AOK und auch wir als KSB arbeiten dabei nach einem festen Konzept, das sich an dem Ulmer Modell zur Sturzprävention orientiert.“ Wichtig sei dabei unter anderem, dass Freude an der Bewegung erlebt wird. Die KSB-Übungsleiter seien auch im Reha-Sport qualifiziert. „Damit bringen sie mehr Kompetenz mit als wir für die reine Sturzprävention bräuchten“, erläutert Benny Zahn. Vorteil sei, dass sie sich bei verschiedenen Krankheitsbildern, darunter Osteoporose, besser auskennen und gezieltere Übungen empfehlen können.

Auffallend sei allerdings, dass mehr als 90 Prozent der Teilnehmer Frauen sind. „Männer sind in jungen Jahren offenbar aktiver, im Alter scheint es genau umgekehrt zu sein“, sagt der KSB-Mitarbeiter. Häufig seien Männer der Auffassung: „Das schaffe ich noch.“ Doch wie schnell greife man mal neben einen Handlauf oder verfehle eine Treppenstufe. Je nachdem, wie fit die Teilnehmer der Sturzprävention noch sind, werde auch das richtige Fallen beziehungsweise Abrollen und das Aufstehen geübt. In den allgemeinen Sportgruppen seien ebenfalls nicht viele Männer anzutreffen, greift der KSB-Abteilungsleiter einen der vorherigen Gedanke noch einmal auf. Dabei hätten die, die dabei sind, ihren Spaß.

Die AOK fördere die Anschaffung von Materialien zur Sturzprävention. Das Angebot an sich werde über das Gesundheitsamt des Landkreises unterstützt. „Dank dieser beiden Kooperationspartner können Teilnehmer die Angebote kostenlos nutzen.“

Die Frauen in Wriezen üben auf der Koordinationsmatte unterdessen das Rückwärtslaufen. Dann kommen bunte Reissäckchen zum Einsatz. Erst wird das Fangen aus der Luft geübt. Dann geht es mit den Säckchen seitwärts laufend erneut über die Matte.