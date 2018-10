Ein unvollendet starkes Spiel der Erkneranerinnen

Michel Küchler

Erkner Die Volleyball-Frauen des VSV Grün-Weiß Erkner haben nach der 0:3-Niederlage gegen den BBSC Berlin III im ersten Saisonheimspiel der Regionalliga Nordost den Blick nach vorn gerichtet. Bereits am Sonntag treten sie wieder in der Stadthalle an.

Sigmund Freud war es, der 1915 erstmals die Angst der Menschen vor dem eigenen Erfolg umriss. Beim Damen-Regionalliga-Volleyball wäre er in der Stadthalle Erkner voll auf seine Kosten gekommen.

Das Fest war angerichtet und die Kulisse mit mehr als 100 Zuschauern in der Stadthalle beträchtlich. Neben vielen aktiven Volleyballern fanden sich dabei unter anderem zahlreiche Zuschauer aus den Reihen der Gründungsriege des Vereins wieder, die sich zuvor gemeinsam anlässlich des 40-jährigen Jubiläums trafen und bestens gelaunt das erste Regionalliga-Heimspiel der Erkneranerinnen verfolgten.

Mit entsprechend intensiver Atmosphäre startete der erste Satz. In einem ausgeglichenen Satz mit vielen wechselnden Führungen konnte sich kein Team nennenswert absetzen, beide boten attraktiven Volleyball. Konzentriert und bis dahin ohne einen einzigen Fehler im Annahmekomplex schaffte es das Heimteam aus Erkner kurz vor Schluss, eine 21:18-Führung – die größte bis dato – aufzubauen. Dabei fiel auf beiden Seiten des Netzes insbesondere die große Konstanz auf.

Keines der Teams schien Geschenke für den Kontrahenten dabei zu haben. Was nun geschah, ist nur schwer zu erklären. Denn zwei drucklos verschlagene Angriffe sowie drei Annahmefehler der bis dahin beinah fehlerfrei spielenden Erkneranerinnen drehten das Spiel kurz vor Schluss ebenso unerwartet wie unnötig. Folgerichtig gewann der BBSC mit 25:22.

Noch viel ärgerlicher als die fehlende Belohnung für den bis zum 21:18 stark gespielten Durchgang war jedoch die Tatsache, dass sich diese Odyssee auch in den folgenden beiden Spielabschnitten wiederholen sollte. Auch in den Sätzen 2 und 3 zeigten die Erkneranerinnen ein starkes Aufbauspiel. Und obwohl das schnelle Passspiel der Gäste die sonst starke Abwehr des Teams aus Erkner ungewohnt träge aussehen ließ, schafften es die Gastgeberinnen immer wieder, mit druckvollen Angriffen und gutem Sicherungsspiel Punkte zu erzwingen.

Erneut erkämpften sich die Erkneranerinnen in beiden Sätzen kurz vor Schluss eine Führung. Doch erneut schlichen sich mit dieser beinah lähmenden Führung kurz vor Ende des Satzes jeweils bis dahin unbekannte Fehler ein. Diese ermöglichten dem Berliner Gast, insbesondere durch einen plötzlich verunsichert wirkenden Annahmeriegel und kaum zu erklärenden Angriffsfehlern, jeweils entscheidende Fünf-Punkte-Serien (-18; -21). Am Ende konnte sich das Team aus Erkner für die bis dato starken Sätze zwar aufmunternd auf die Schulter klopfen, blieb jedoch ohne einen Satzgewinn gegen bis zum Ende beinah fehlerfrei spielende Gäste vom BBSC. Und somit war es auch aus Sicht der Grün-Weißen ein unvollendet starkes Spiel.

Bereits am Sonntag geht es ab 15 Uhr in der Stadthalle Erkner weiter. Am 4. Spieltag der Regionalliga Nordost kommt es zum Brandenburger Lokalderby mit der SG Einheit Zepernick, die wie die Erkneranerinnen bislang einen Zähler auf dem Punktekonto hat.