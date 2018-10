Feuerwehr trödelt und trödelt

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Feuerwehr lässt die Flöhe husten. Zumindest auf dem Flohmarkt. Rund um das Angermünder Depot auf dem Gewerbegebiet Oderberger Straße ist einer der größten Trödelmärkte der Region entstanden. Massenandrang auch bei sehr frischen Temperaturen.

Bernd Winkler sollte Auktionator werden: Der Feuerwehrmann und Ortsvorsteher von Kerkow versteht es, selbst den wackligsten Küchenstuhl übers Mikrofon so anzupreisen, dass Käufer darauf aufmerksam werden. Dabei müssen sich die Händler über Publikumsmangel gar nicht beschweren. Raritätensammler und Schnäppchenjäger sind auf der Jagd, wenn die Feuerwehr zweimal jährlich ihren Riesen-Trödelmarkt auf dem Gewerbegebiet öffnet. Bernd Winkler bewirbt dabei nicht nur ausrangierte Stühle, sondern Ramsch und Kitsch aller Art, Antiquitäten, ausgemusterten Hausrat, Radios und Vasen, polnische Mokkatassen und sowjetische Holzmaltechnik, Kindersachen, Gartenpumpen und rostige Schraubenschlüssel. Mit munteren Anekdoten, lustigen Interviews und Situationsbeschreibungen unterhält er außerdem die Besucher.

Diesmal hat die Feuerwehr alle bisherigen Rekorde gebrochen. Die Reihen der Händler, die teilweise schon in aller Frühe angereist waren, erstreckten sich über die Freiflächen, Parkplätze und Wiesen. Wer seinen Dachboden aufgeräumt hatte, durfte sich ebenso mit Uropas Pantoffeln und Großmutters Häkeldeckchen dazustellen wie junge Eltern, die das nicht mehr gebrauchte Spielzeug ihres Nachwuchses für einen schmalen Euro weitergaben. In dem Gemenge herrschte eine fröhlich-entspannte Stimmung. Und manche DDR-Fahne erinnerte gar an den 7. Oktober, den früheren Rebublikgeburtstag, der sich genau an diesem Sonntag jährte.

Ohnehin scheinen die 60er und 70er Jahre wieder im Kommen zu sein. Emaille-Schüsseln aus der Angermünder Fabrik, russische Filmapparate oder Sammeltassen finden wieder Abnehmer. Durch den schnellen Wandel der Technik muten viele der vor noch gar nicht so langer Zeit im Schuppen gelandeten Sachen wie Utensilien einer längst vergessene Epoche an. Kinder fragen ihre Mütter, wozu denn ein Waschbrett diente. Väter entdecken TT-Eisenbahnen wieder. Und sogar der undigitalste Fotoapparat mit Filmentwicklung findet Interessenten.

Dazwischen trifft man sich zum Sonntagsplausch: „Lange nicht gesehen“, rufen sich Nachbarn über den Stand hinweg zu. Es wird gefeilscht und gepokert, bis der Preis stimmt. Nur Flöhe sind diesmal nicht dabei gewesen.