Eigenbetrieb am Startblock

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Bislang erledigen die Berliner Wasserbetriebe die technische Betriebsführung der Panketaler Trinkwasserversorgung. Nach zehn Jahren läuft dieser Vertrag am 31. Dezember 2019 aus. Der Eigenbetrieb Panketal ließ daraufhin Varianten untersuchen, wie die Zukunft in Panketal aussehen kann.

Eine Fortführung des bestehenden Vertrages mit den Berliner Wasserbetrieben ist laut Werkleiterin Heidrun Rinne nicht möglich, könnte aber befristet verlängert werden. „Wenn der Vertrag mit den Berliner Wasserbetrieben ausläuft, könnte eine europaweite Ausschreibung der Leistungen erwogen werden“, beschreibt sie das Prozedere. Sie gibt zu bedenken: „Wie eine solche Ausschreibung ausgehen würde, kann niemand mit Sicherheit voraussagen.“

Daher ließ der Eigenbetrieb die Firma Confideon Unternehmensberatung mbH Varianten untersuchen und Möglichkeiten nach Wirtschaftlichkeit und Qualitätsmerkmalen aufzeigen. Betriebswirtin Armgard Kruppa stellte die Ergebnisse dem Werks­ausschuss jüngst vor. Nun sollen sich die politischen Gremien positionieren, unter anderem am Mittwoch um 19 Uhr der Finanzausschuss im Ratssaal.

„Es gibt nur wenige vergleichbare Betriebsführungsausschreibungen auf dem Markt“, berichtete Heidrun Rinne. Der Trend gehe weg von der Betriebsführung durch Dritte. So habe die Stadt Rostock zum 1. Juli 2018 erfolgreich auf die eigene Erfüllung der Aufgaben umgestellt.

Daher, so Rinne, wurde für Panketal eine Ausführung durch Dritte nicht näher untersucht. Dies sei seriös auch nicht möglich, da eine Ausschreibung zur Markterkundung nicht zulässig sei.

So ging Confideon folgenden Fragen nach: Was kostet die Ausführung der Betriebsführung durch die Berliner Wasserbetriebe jetzt bezogen auf die Zahlen von 2016? Kann der Eigenbetrieb die Leistungen für diesen Betrag selbst erfüllen? Die Antwort steckt in einem Beschluss­antrag, der Eigenbetrieb möge zum 1. Januar 2021 die technischen Anlagen der Wasserversorgung selbst betreiben. Bis dahin werde der Vertrag mit den Berliner Wasserbetrieben verlängert.

Die Alternative liege in einer Ausschreibung an eine Fachfirma. Bei allen Optionen ginge es um eine Summe zwischen 695 000 bis 706 000 Euro. Sieben Stellen seien beim Eigenbetrieb für den Betrieb der Wasserversorgung nötig, sollte diese selbst übernommen werden. „Selbst zu betreiben, kann als wirtschaftlich bezeichnet werden“, sagte die Betriebswirtin Kruppa.

Vorteile seien eine höhere Transparenz in der Gemeinde, ein Rückgang von Drittleistungen mit der Gefahr zu Preisanstiegen sowie die langfristige Betrachtung von Rohrnetzen. Der eigene Fahrzeugpool wäre nutzbar, ebenso vorhandene Infrastruktur im Eigenbetrieb Panketal. Die Identifikation der eigenen Mitarbeiter mit der Leistung im Ort und die direkte Verbindung zum Kunden schlage sich positiv nieder.

Der Werksausschuss hinterfragte dennoch das Ansinnen, ob zum Beispiel eine Kooperation mit Nachbargemeinden untersucht wurde. Größere Betriebseinheiten könnten ökonomischer agieren und beispielsweise auch Havariedienste besser abdecken, hatte Hubert Hayek (SPD) empfohlen.

Heidrun Rinne betonte, dass es eine punktuelle Zusammenarbeit schon gibt, unter anderem bei der Grubenabfuhr mit Ahrensfelde. Die Leistungen wurden gemeinsam ausgeschrieben.