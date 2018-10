Neue Toiletten fürs Ärztehaus

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Während die Gebäudehülle des Ärztehauses in der Karl-Liebknecht-Straße bereits im vergangenen Jahr fertig gestellt wurde, gehen nun auch die Arbeiten im Innern des 1986 errichteten Plattenbaus dem Ende entgegen. „Seit September laufen die Restarbeiten in den Toiletten“, sagt Thomas Buhl, der Geschäftsführer der Städtischen Wohnungswirtschaft (Wowi). Das heißt, Arbeiter bringen neue Fliesen und Keramik-Elemente an die Wände.

Offen ist hingegen, wie der Fußboden im Erdgeschoss gestaltet werden soll. „Wir müssen noch entscheiden, ob wir Industriefarbe aufbringen oder ihn nur ordentlich reinigen lassen“, erklärt Buhl. Keinesfalls werde es jedoch einen Kunststoffbelag geben, „denn wenn im Winter draußen Split gestreut ist und die Patienten den an ihren Rollatoren mit ins Haus bringen, können wir den Belag in zwei Jahren wieder erneuern“, ergänzt er.

Insgesamt, sagt Buhl, habe die Wohnungswirtschaft GmbH in den zurückliegenden Jahren mehr als eine Million Euro in den dreigeschossigen Bau investiert – 800 000 wurden über Darlehen finanziert, der Rest aus Eigenmitteln. Das Gesundheitszentrum in Nord gehört, genau wie das in Süd, zur Gesundheitszentrums-Verwaltungsgesellschaft. Und diese wiederum gehört der Wowi zu 90 Prozent. „Wir halten beide Ärztehäuser für sehr wichtig“, betont der Geschäftsführer, „schon wegen der älter werdenden Bevölkerung.“

Die Sanierung des Gesundheitszentrums in Nord zog sich über mehrere Jahre hin. „2013 haben wir den Laden übernommen“, erinnert sich Buhl. Noch im gleichen Jahr seien 65 Parkplätze für Ärzte und Schwestern hinter dem Gebäude entstanden. Damit sie nicht von Anwohnern und Patienten zugeparkt werden, sichert eine Schrankenanlage das Areal. 2014 wurde in den Brandschutz investiert, 2015 begann der Umbau im Gebäude. „Von den 3200 Quadratmetern vermietbarer Fläche wollten wir jedes Jahr rund 1000 schaffen“, sagt Buhl. Da vor allem dann, wenn die Ärzte nicht arbeiteten, also an Wochenenden und in der Urlaubszeit, gearbeitet wurde, zogen sich die Maßnahmen hin. Zudem ließ die Wowi die alte Heizanlage durch ein Heiz-Kühl-System ersetzen – verbunden mit dem Einbau eines Block-Heizkraftwerks.

Das Ärztehaus in Süd wurde bereits in den 1990er-Jahren saniert. Lediglich als 2018 eine neue Zahnärztin einzog, musste etwas umgebaut werden.(mw)