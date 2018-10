Haus & Grund verjüngt sich

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Der Eigentümerverband Haus & Grund Eberswalde, der die Interessen privater Hausbesitzer vertritt, hat einen neuen Vorstand gewählt. Mit Andrea Pelzer-Mauter ist ein junges Gesicht in die Verbandsführung eingestiegen. Pelzer-Mauter ist als Rechtsanwältin seit Jahren im Verband aktiv. Der langjährige Vorsitzende des Ortsverbandes Eberswalde Wolfram Hey wurde einstimmig wiedergewählt.

Bei der Jahresversammlung am Sonnabend wurde ein Resümee gezogen. Erfreulich sei die Entwicklung der Mitgliedszahlen in der Eberswalder Sektion. Derzeit zähle der Verband 164 Mitglieder. Deutschlandweit vertritt Haus & Grund 980.000 Mitglieder. Die Mitgliederstruktur ist dabei durchaus heterogen, so Hey. Es seien Hausbesitzer aus Baden-Württemberg und Bayern ebenso dabei wie Alteingesessene aus Eberswalde. Der Verband sieht sich als erste Anlaufstelle für Mieterprobleme jedweder Art. „Wir sorgen dafür, dass das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter reibungslos läuft“, so Hey. Die meisten Mitglieder, ist der Verbandschef überzeugt, gehörten nicht zu den viel zitierten Miethaien, sondern nehmen moderate Mieten und seien am guten Miteinander interessiert.

Haus & Grund bringt sich bei zahlreichen lokalen Themen ein. So kämpft der Verband beispielsweise gegen Straßenausbaubeträge. Es sei einfach ungerecht, dass direkte Anwohner am Straßenbau beteiligt werden, während andere Verkehrsteilnehmer diese am Ende nutzen. Auch in Sachen Mietspiegel versucht der Verband seine Position in Eberswalde einzubringen. So sei es etwa unsinnig, dass nur große Balkone als wertsteigernd gelten. Altbauten in der Innenstadt hätten per se kleinere Balkone, die den Mietern auch einen Mehrwert bieten.

Für die Zukunft sieht sich Haus & Grund bestens aufgestellt. Die Sprechstunden, die einmal im Monat stattfinden, erfreuen sich großer Beliebtheit und würden sogar Interessierte aus anderen Landkreisen und Berlin locken. Hey hofft zukünftig noch weitere Neu-Mitglieder von den Leistungen des Verbandes überzeugen zu können. Vor allem eine weitere Verjüngung der Mitgliedschaft wünscht er sich. In den kommenden Jahren würden schließlich altersbedingt viele Häuser vererbt.