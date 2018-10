Individuelle Fehler eiskalt bestraft

Julian Stegemann

Bernau Eine ernüchternde Englische Woche liegt hinter der Reserve des FSV Bernau. Nach den Niederlagen gegen Zepernick und Zehlendorf ging das junge Team von Christian Schramm auch gegen Rot Weiß Schönow als Verlierer vom Platz. Die Gäste bestraften die Fehler vom FSV eiskalt und gewannen am Ende mit 2:0.

Schönow fand gut in die Partie herein. Nach elf Minuten hätte Stürmer Marcel Richter die Gäste bereits in Führung bringen müssen. Eine Vorlage von Rik Roelofs setzte der Neuzugang mit einem Schuss aus acht Metern knapp neben das Tor. Acht Minuten später konnte FSV-Keeper Nico Hoffmann erstmals eingreifen und einen Freistoß von Alexander Brösel parieren. Die Bernauer kamen durch einen Eckball zu ihrer ersten Chance. Philipp Marcel Schmid nahm den Ball aus 15 Metern direkt per Volley. Schönow-Keeper Enrico Müller reagierte allerdings blitzschnell und kratzte die Kugel von der Linie. Die Gäste waren trotzdem besser in der Partie und erhöhten den Druck auf die Bernauer. In der 35. Minute war es der Bernauer Maximilian Degen, der einen Kopfball der Gäste im letzten Moment klären konnte. Die FSV-Reserve kam in der Folge kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus und ließ sich enorm weit hinten reindrängen. Doch sie hatte Glück. Schönow war zwar dominant und spielbestimmend, aber vor dem Tor nicht zwingend genug. Somit ging es torlos in die Pause.

Für den zweiten Durchgang hatte sich Rot-Weiß Schönow scheinbar etwas vorgenommen und begann besonders druckvoll. In der 50. Minute gab es allerdings erst einmal Aufregung im Strafraum der Gäste. Ein hoher Ball sprang vom Boden an die Hand des Verteidigers. Die Bernauer reklamierten und wollten einen Elfmeter haben, doch der Schiedsrichter sah kein strafbares Handspiel in dieser Szene. Das Spiel nahm Fahrt auf. Schönows Rik Roelofs nickte einen Kopfball aus kurzer Distanz am Tor vorbei, sodass Nico Hoffmann nicht eingreifen musste (53.). Fünf Minuten später stand der Bernauer Schlussmann dann allerdings im Mittelpunkt. Nach einer geklärten Ecke zog Marcus Croonenbrock aus etwa 20 Metern ab. Das Leder flog Ber­naus Torhüter genau in die Handschuhe, flutschte allerdings heraus und trudelte ins Gehäuse. Ein kurioses Tor, mit dem sich die Schönower für ihren großen Aufwand belohnten (58.). Die Hausherren versuchten in der Folge zurückzukommen. In der 71. Spielminute war der Ball dann plötzlich im Tor der Gäste. Die Bernauer Reserve jubelte, doch der Referee hatte ein Signal von seinem Assistenten bekommen, sodass der Treffer aberkannt wurde. Der Unparteiische entschied auf Abseits. Verzweifelt versuchten die Bernauer in der Schlussphase noch etwas mitzunehmen, doch es fehlte am Ende auch ein wenig die Kraft. In der Schlussminute setzte Schönows Marcel Richter dann noch das 0:2 drauf. Der Angreifer kam 25 Meter vor dem Tor an den Ball und schloss mit einem Schuss aus der Drehung ab. Der Ball segelte sehenswert in die lange Ecke.

Nachdem die FSV-Reserve gut in die Saison startete, muss Trainer Christian Schramm seine Mannschaft nach der dritten Niederlage in Folge wieder aufbauen. Gegen Schönow habe seine Elf zu viele individuelle Fehler begangen, die dann am Ende ausschlaggebend seien. „Es hatte sich ein wenig angebahnt. Beim Aufwärmen war schon zu merken, dass die Konzertration heute nicht voll da war“, gab der FSV-Coach nach der Niederlage zu. „Für unsere Verhältnisse haben wir trotzdem heute viel gemacht. Wir mussten wieder einiges umstellen und sind viel gelaufen. Deshalb ärgert es mich umso mehr, dass wir uns erneut nicht belohnt haben“, fügte er enttäuscht dazu.