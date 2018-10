Erster Saisonsieg für Finower TTC-Männer

Siegmar Bessert

Eberswalde Im Duell zweier nicht in Bestbesetzung antretenden Mannschaften landeten die Männer von TTC Finow in der Tischtennis-Verbandsoberliga Ost im Brandenburgduell beim Cottbuser TT-Team mit 9:4 ihren ersten Saisonsieg.

Auf Finower Seite war erstmals nach seiner Krankheit Bernhard Thiel dabei. Er gewann mit Erik Kirsten das Doppel im einzigen Fünfsatzspiel mit 3:2 und blieb auch in seinen beiden Einzeln mit je 3:1 erfolgreich. Auch Erik Kirsten war in seinen Einzeln erfolgreich. Spitzenmann Philipp Höhn blieb mit Holm Kirsten im Doppel und seinen Einzeln auch stets Herr der Lage. Den notwendigen Punkt zum Finower Sieg steuerte Kapitän Holm Kirsten bei.

Die Nachwuchsleute Nils Postler und Johannes Bernitz blieben zwar gemeinsam im Doppel und jeweils in einem Einzel erfolglos, lieferten aber eine gute Leistung ab, was für die Zukunft hoffen lässt. Beide waren bereits am Vormittag im Landesligateam der Männer vom TTC Finow III beim 7:7 gegen den TTV Fürstenberg im Einsatz und machten sich danach auf den Weg in die Lausitz.

Finow: Philipp Höhn 2,5 Punkte, Holm Kirsten 1,5, Erik Kirsten 2,5, Bernhard Thiel 2,5 Johannes Bernitz, Nils Postler