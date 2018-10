Reimann-Elf verliert in Halbzeit zwei den Faden

Udo Plate

Strausberg (MOZ) Das Ringen der Strausberger Oberliga-Fußballer um den nächsten Heimsieg geht in eine weitere Runde, da auch die Begegnung gegen den Regionalliga-Absteiger TSG Neustrelitz mit einer bitteren wie unnötigen 2:3-Schlappe endete. Dabei hatte die junge Elf von Trainer Christof Reimann zur Pause nach allemal starken 45 Minuten durchaus verdient mit 1:0 in Front gelegen.

„Wir sind einfach in etlichen Situationen vorm gegnerischen Gehäuse noch nicht abgebrüht genug. Neustrelitz serviert uns die Führung auf dem Silbertablett und in der Folgezeit lassen wir alle vorhandenen Gelegenheiten, den Sack zuzumachen, leichtfertig aus. Im ersten Durchgang standen Aufwand und Ertrag bei uns in einem krassen Missverhältnis“, war bei Reimann nach dem Schlusspfiff die Enttäuschung fast mit den Händen zu greifen.

Die FC-Elf ging bereits mit dem ersten Torschuss von Gaga Aslan wunschgemäß in Führung und gab fortan gegen keineswegs geschockte Gäste den Ton an. Doch Treffer blieben aus, obwohl das in der munteren Anfangsphase gleich mehrfach möglich gewesen wäre. Doch weder Angerhöfer (17.), noch Kohlfeld (23.) brachten den Ball über die Linie des Neustrelitzer Gehäuses. Da auch die Gäste mit N Diaye (7./15.) und Flis (32.) nichts Zählbares zustande brachten, ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste immer stärker auf. Köpfte N Diaye zunächst noch aus der Nahdistanz über den FC-Kasten (47.), verwandelte er einen strittigen Strafstoß souverän zum 1:1. Auf den Geschmack gekommen, war es dann Bartosz Flis, der die gesamte Strausberger Defensive narrte und im Nachfassen das 1:2 erzielte. Der Rückstand war jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Strausberger Niederlage, da sich die Heimelf zu einer intensiven Schlussoffensive aufraffte. Doch mitten in die Drangperiode hinein dann die Schlüsselszene. Hannes Toebe erzielte im Anschluss an eine von Filip Luksik ausgeführte Ecke per Direktabnahme das 1:3 (89.). Der Anschlusstreffer durch Sariboga erwies sich in der Nachspielzeit lediglich als Ergebniskosmetik.