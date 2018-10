Zepernicker Spielerinnen zufrieden trotz der Niederlage

Steffen Trobisch

Zepernick Die Volleyballerinnen der SG Einheit Zepernick haben in der Regionalliga ihren ersten Punkt geholt. Sie unterlagen am zweiten Spieltag zu Hause dem USC Magdeburg mit 2:3.

Gegen den Aufsteiger vom USC Magdeburg erhofften sich die Zepernickerinnen diesmal bessere Chancen als noch am Spieltag zuvor gegen den Favoriten von der SG Rotation Prenzlauer Berg. Und die Motivation war groß, den Fans ein Geschenk zu machen.

Da mit den Magdeburgerinnen ein bislang unbekannter Gegner wartete, war es zunächst wichtig, mit stabiler Annahme und Standardkombinationen ins Spiel zu finden. Nach einem ausgeglichenen Start in den ersten Satz schlichen sich beim Spielstand von 8:8 jedoch die ersten Unsicherheiten ein. Durch zu viele Eigenfehler besonders im Aufschlag wurden unnötig Punkte abgeschenkt, die bis zum Satz-ende nicht mehr aufgeholt werden konnten.

Doch der 0:1-Satzrückstand sollte die Erste wachrütteln. Bis kurz vor Ende des zweiten Satzes konnte mit gutem Block- und Abwehrverhalten sowie einer stabilen Annahme, angeführt von Libera Nina Raeder, die Kontrolle über das Spiel erlangt werden. Ein Sieben-Punkte-Vorsprung beim Stand von 18:11 bedeutet aber noch längst nicht den Satzgewinn. Das mussten sich die Zepernicker Mädels eingestehen, als zum Ende des Satzes leichte Fehler für Unruhe im eigenen Spiel sorgten und dem USC Magdeburg somit wieder Raum für eigene Aktionen geboten wurde. Darauf folgte der doch bittere Satzverlust für die Einheit mit 23:25 Punkten.

Den Ärger über die eigene Inkonsequenz konnten die Zepernicker Mädels dann allerdings in bessere Konzentration und Angriffsdruck umwandeln. In den folgenden zwei Sätzen schöpfte die Erste ihr Potenzial aus. Endlich wurden die taktischen Vorgaben umgesetzt und mit sicheren, druckvollen Aufschlägen konnte die Satzführung immer weiter ausgebaut werden. Auch dank der Netzarbeit der beiden Mittelblockerinnen Janin Nachtigall und Laura Petereit wurde der Angriffsdruck des Gegners eingedämmt. Mit jeweils 25:13 gingen Satz drei und vier letztendlich souverän an die Erste aus Zepernick.

Nach der Freude über den Satzausgleich sank die Spannungskurve für den entscheidenden fünften Satz jedoch wieder auf ihr Anfangsniveau. Drei Fehler zu Beginn des Tiebreaks ließen die Mannschaft nicht wieder ins Spiel finden und sorgten für die Satz- und damit auch Spielniederlage gegen den USV Magdeburg beim Stand von 7:15.

Niedergeschlagen waren Spielerinnen und Fans nach dem 2:3 dennoch nicht. Mit einem Punkt auf dem Mannschaftskonto konnte die SG Einheit Zepernick ein Lebenszeichen zu Beginn der Saison setzen. Ziel ist es nun, den Aufwärtstrend im nächsten Spiel gegen VSV Grün-Weiß Erkner fortzusetzen.

Als wertvollste Spielerin zeichnete die Magdeburger Trainerin Einheits Nele Trobisch aus.

Zepernick: Tamara Robrecht, Nina Raeder, Janin Nachtigall, Laura Petereit, Shakti Mara Trewin, Arlett Krüger, Thea Janich, Nele Trobisch, Cheyenne Turrack, Antonia Liebsch