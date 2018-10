Dariusz Szmulski mit fünf Toren überragend

Jürgen Kern

Schönow Ganz sorgenfrei war Gastgeber-Übungsleiter Tino Krause nicht in die Partie gegen die Falkenthaler Füchse gegangen. Nico Purath hatte sich in Wriezen verletzt, Kapitän Sebastian Koch war noch nicht für 90 Minuten fit und Abozaar Hassanzada saß für eine „Denkpause“ zunächst auf der Bank. Zudem waren die schwache Wriezener Vorstellung vom Mittwoch und das Füchse-4:1 gegen die Grünower im Hinterkopf. Dass am Ende ein 7:0-Heimsieg heraussprang, war das Resultat einer kompakten Teamleistung und eines überragenden Dariusz Szmulski, der eines seiner besten Spiele im SSV-Dress ablieferte.

Die Falkenthaler präsentierten sich mit recht gefälligem Kombinationsspiel zumindest in der ersten Halbzeit nicht als etwaiger Abstiegskandidat. Dem ersten beherzten Auftreten von Szmulski, der erst geblockt wurde und dann mit einem Gewaltschuss erfolgreich sein wollte, begegneten die Gäste mit einem öffnenden Diagonalschlag, der aber ein wenig zu weit geriet (5.). Danach setzte Robert Reimann einen weiten Einwurf von David Scheibel zwei Meter am Tor vorbei.

Bei Bartosz Tatarczuks Lattentreffer war das Nachsetzen von Szmulski noch erfolglos. Wenig später verletzte sich der Schütze, musste vom Platz (37.). Der eingewechselte Koch erfüllte die Defensivaufgaben nun sehr ordentlich. Dann stoppte eine strittige Abseitsentscheidung den vorpreschenden Robert Jung auf dem Weg zum Tor. Als es schon fast in die Pausenkabinen ging, begann der Gala-Tag des Dariusz Szmulski: Piotr Grabarczyk brachte einen gut getimten Pass zu seinem Mitspieler, der das 1:0 erzielte. Von seinen letztlich fünf „Buden“ verdiente sich insbesondere die zweite in der Nachspielzeit das Prädikat „Tor des Monats“: Gäste-Keeper Florian Jäger begegnete dem nächsten SSV-Angriff weit vor seinem Tor. Szmulski, knapp hinter der Mittellinie, sah das, und setzte nach leichtem Zögern das Leder mit viel Gefühl über den verzweifelt zurücklaufenden Torwart unter die Latte (2:0/45.+1).

Die zweite Hälfte stellte dann auch die Ungeduldigsten unter den Heim-Fans sehr zufrieden. Sie sahen ein kompromisslos stürmendes Team und dessen Goalgetter. Drei weitere Tore – 3:0 (49.) nach Ecke, 4:0 (60.) mit Hilfe von Grabarzcyk, 6:0 (67.) im Zusammenspiel mit Marcel-Dogan Böttcher und Hassanzada – krönten seinen Tagesauftritt. Zwei Minuten vor dem 6:0-Treffer hatte Wojciech Szczupakiewicz einen Handelfmeter souverän verwandelt. Die Gäste fanden praktisch nicht statt, besaßen lediglich den Hauch einer Chance, als ein hoher Ball dem ansonsten abwehrsicheren Henrik Engelmann unglücklich außer Kontrolle geriet. Emil Dabrowski klärte ins Seitenaus (56.).

Schon beim 6:0 hatte sich die Einwechslung von Hassan-­zada für den durchaus überzeugenden Ylber Troni bezahlt gemacht. Er verstärkte die vorhandene Offensivkraft und belohnte sich schließlich mit dem Treffer zum 7:0, als ihn Szczupakiewicz punktgenau bediente. Verdient großes Lob vom Trainer gab es anschließend in der Schönower Kabine, zugleich aber auch schon die Warnung vor dem nächsten Auswärtsgegner SV Altlüdersdorf II in nunmehr elf Tagen.