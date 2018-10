Wolfgang Just wird heute 70

Helmut Musick

Beeskow Wenn Wolfgang Just heute seinen 70. Geburtstag feiert, kann er auf ein bewegtes Fußballer-Leben zurückblicken. Bereits am 1. Juli 955 trat er der damaligen BSG Empor Beeskow bei. Sein erster Übungsleiter war Gustav Kieschnik, der gleichzeitig Lehrer an seiner Schule war. Von 1965 bis 1967 spielte Just bei den A-Junioren der BSG Stahl Eisenhüttenstadt Fußball.

Anschließend führte ihn sein Weg zur Mannschaft von Dynamo Eisenhüttenstadt, wo er von 1967 bis 1970 als Spieler und Trainer in der damaligen Bezirksliga-Mannschaft tätig war.

Wieder zurück nach Beeskow spielte Wolfgang Just von 1970 bis 1987 für die BSG Spanplattenwerk Beeskow und war zu dieser Zeit gleichzeitig Leiter des Trainingszentrums. Im Anschluss daran folgten von 1987 bis 1990 drei Jahre bei der LSG Beeskow, um dann nach der Wende im Jahr 1990 Mitbegründer des SV Preußen Beeskow zu werden. Dort war er von 1992 bis 2008 als Geschäftsführer tätig.

Der Jubilar ist seit 1968 Übungsleiter und erwarb bereits im Jahr 1970 die B-Lizenz. Jetzt im Oktober begeht er auch sein 50-jähriges Trainerjubiläum. Zwischendurch war er immer noch selbst aktiv und spielte in verschiedenen Altherren-Mannschaften in der Region.

Auch im fortgeschrittenen Alter setzt sich Wolfgang Just nicht zur Ruhe. Sein Wissen und Können gibt er jetzt als Nachwuchs-Übungsleiter den jüngsten Beeskower Kickern, den Bambinis, weiter. Zudem hat sich Wolfgang Just auch der Preußen-Fan-Gruppe angeschlossen, die mehrmals im Jahr Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft besucht.

„Der SV Preußen wünscht dem Jubilar Wolfgang Just zu seinem Ehrentag alles erdenklich Gute, immer beste Gesundheit und Freude bei der Bewältigung seiner Aufgaben“, sagt Vereinschef Karsten Krüger.