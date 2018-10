Dennis Rietz holt Bronze in Warschau

Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Da hat es der Bad Freienwalder Judoka Dennis Rietz so kurz vor den Herbstferien noch einmal so richtig krachen lassen. Der Frankfurter Sportschüler erkämpfte sich bei den 20. Warschauer Judo-Open den Bronzerang in der Klasse U 16 bis 81 Kilogramm.

Der Kurstädter startete mit Siegen gegen Jiri Sedlecky (Tschechien) und den polnischen Lokalmatador Jakub Nowakowski fulminant in das Turnier. Einen ersten kleinen Dämpfer dann im Achtelfinale, als der Sportschüler dem Niederländer Jockem van Dijk unterlag. Trotz des verständlichen Ärgers steckte Rietz den Kopf keineswegs in den Sand, sondern nahm erfolgreich den Umweg über die Trostrunde zur Bronzemedaille.

Per Ippon bezwang der Blondschopf zunächst Vasili Mishchanka (Weissrussland). Es folgten weitere Erfolge über Jakub Svoboda (Polen), Raman Manishka (Weissrussland), ehe der letzte Auftritt gegen Yahor Valiavatay, einen weiteren Kämpfer aus Weissrussland, über das Edelmetall entschied. In der Extrazeit gelang dem Kurstädter ein Armhebel, der Valiavatay zur Aufgabe zwang.