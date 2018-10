Zweimal Landes-Silber als Team

Petra Wallschläger

Eisenhüttenstadt Die Turnerinnen der BSG Stahl Eisenhüttenstadt haben bei den Mannschafts-Landesmeisterschaften der Kinder und Jugend/Erwachsenen insgesamt zwei Silbermedaillen geholt. Die Mannschafts-Landesmeisterschaften der Leistungsklassen 1 bis 4 wurden in Potsdam ausgetragen.

In einem Viererteam mit Lisa Radloff, Laura Geike, Henrike Bloch und Nadine Erdmann begann das Einturnen. Nach vier Geräten konnten die Turnerinnen nicht einschätzen, auf welchem Platz sie landen würden. Am Schwebebalken konnten sie drei Übungen ohne Stürze hinlegen, was insgesamt von großem Vorteil ist.

Aber es gab Turnerinnen der Leistungsklassen 1-2 in anderen Mannschaften, die mit höheren Ausgangswerten an den Start gingen und somit überlegen waren. Trotzdem mussten auch sie erst einmal ihre Übungen fehlerfrei durchturnen. An den anderen drei Geräten konnten die Stahl-Turnerinnen auch ihre Leistung abrufen.

Am Ende verteidigte die BSG Stahl ihren 2. Platz aus dem Vorjahr bei zehn teilnehmenden Mannschaften. „Darauf sind wir sehr stolz, denn ohne Hannah Mäusel, die für ein Jahr im Ausland ist, waren wir uns nicht sicher, das wiederholen zu können“, erklärt die Eisenhüttenstädter Trainerin Petra Wallschläger.

Am Nachmittag musste dann die Kindermannschaft mit Viktoria Keil, Rosalie Bittner, Maureen Gohaut, Amelie Witza, Lea Becker und Marie Materne an die Geräte. Furios jagten sie von Gerät zu Gerät dem Traum einer Medaille nach, wollten sie es doch den Großen nach machen.

Mit Kampfeswillen schafften sie das fast Unmögliche. Keine der vier Turnerinnen, die immer an jedem Gerät turnen durften, musste den Schwebebalken verlassen. Lediglich am Stufenbarren lief es nicht ganz perfekt. Dafür wurden die Bodenübungen von den Kampfrichtern gut belohnt. Und am Sprung waren sie die beste Mannschaft.

Bei der Siegerehrung drückten die Eisenhüttenstädter ganz fest die Daumen und hofften. Dann die Erlösung. Sie hatten es geschafft. Auch für sie die Silbermedaille bei insgesamt zehn startenden Mannschaften.

„Damit haben wir, wie auch bei der Einzellandesmeisterschaf in diesem Jahr, viel erreicht. Solch eine Medaillen-Ausbeute liegt schon etwas zurück. Allen Turnerinnen unseren herzlichen Glückwunsch. Weiter so“, erklärt Trainerin Wallschläger.