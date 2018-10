HSG Schlaubetal stürmt an Tabellenspitze

Wilfried Hohmann, Hubertus Rößler

Müllrose Die Handball-Männer der HSG Schlaubetal haben im vierten Spiel der Verbandsliga Süd den vierten Sieg eingefahren. Gegen Aufsteiger SG Schöneiche gab es ein nie gefährdetes 35:24 (18:10). Dabei begeisterten die Müllroser vor allem mit einem attraktiven Angriffsspiel.

Der im wahrsten Sinne alles überragende Mann auf dem Spielfeld war Mateusz Krzyzanowski. Der 1,98-Meter große Hüne war Dreh- und Angelpunkt des HSG-Spiels und nicht nur durch seine elf Tore maßgeblich für den Sieg der Hausherren verantwortlich. Auch seine körperliche Präsenz und die für den Gegner kaum zu verteidigenden Anspiele sorgten letztlich für den klaren Erfolg. „Mateusz ist natürlich ein sehr wichtiger Mann für unser Spiel. Seine Bälle aufs Tor hält kein Mensch“, sagte Michael Stalla. Gleichzeitig schränkte der Schlaubetaler Trainer ein: „Er hat seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Er spielt oft zu eigensinnig, daran habe ich ihn auch heute immer wieder erinnert.“

Krzyzanowski war in diesem Sommer nach vier Jahren in der Oberliga beim Grünheider SV zurück nach Müllrose gekommen. Zuvor hatte der 31-Jährige in seiner Heimat für Opole und Gorzow sogar in der ersten polnischen Liga gespielt. „Wir werden von Spiel zu Spiel besser, haben aber noch Luft nach oben. Die Mannschaft hat Potenzial und wir hoffen, dass wir aufsteigen. Ich möchte nicht ewig in der 6. Liga spielen, dafür ist mir meine Gesundheit zu schade“, erklärte Krzyzanowski, der gegen Schöneiche im Rückraum begann und dann an den Kreis wechselte. „Ich kann alles spielen – außer Torwart“, meinte der Ex-Profi, der in Frankfurt bei der Handwerkskammer arbeitet.

Doch nicht nur Krzyzanowski zeigte eine überragende Vorstellung – auch die beiden HSG-Torhüter Florian Voß und Lars Möbus hatten eine Sahnetag erwischt und brachten die Schön-eicher schier zur Verzweiflung. Die Mannschaft aus der Nähe von Zossen konnte den Gastgebern lediglich bis zum 3:3 Paroli bieten (5.). Danach erzielten die Gastgeber drei Treffer in Folge und bauten ihre Führung auch wegen einer gutstehenden Deckung kontinuierlich aus.

Zwar versuchten die Gäste so ziemlich alles, um das Angriffsspiel der HSG zu unterbinden. Doch ob mit einer Manndeckung gegen Krzyzanowski, einer 6:0 oder offensiveren Deckungsvariante – die Hausherren hatten darauf jeweils eine passende Antwort. Neben Positionswechseln in der Aufbaureihe stellte das HSG-Team die Abwehr der Gäste auch durch Wechsel von Friedrich Hanschel vom Kreis in den Rückraum und Krzyzanowski an den Kreis immer wieder vor Probleme.

Auf diese Weise konnten sich die Gastgeber über die Stationen 8:5 und 10:6 bis zur 21. Minute auf 13:8 absetzen. In den folgenden sechs Minuten hatten die Gastgeber dann ihre spielerisch stärkste Phase. Der für Florian Voß ins Spiel gekommene Lars Möbus erwies sich für die Schöneicher Angreifer als schier unüberwindbar, während die Gastgeber mit vier Treffern am Stück auf 17:8 erhöhten. Zur Halbzeit hieß es 18:10.

Nach dem Seitenwechsel erhielten auch alle Wechselspieler der Gastgeber längere Einsatzzeiten, ohne dass es im Spiel zu einem Bruch kam. So setzte sich die Mannschaft in der 47. Minute durch einen schön heraus gespielten Treffer von Marcel Jüterbock erstmals auf zehn Tore zum 28:18 ab. Bei der HSG wurde von allen Positionen permanent Torgefahr ausgestrahlt. So war es letztlich auch nicht verwunderlich, dass sich bis auf Tobias Hallert alle Schlaubetaler Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Am Ende stand ein sicherer 35:24-Erfolg zu Buche. Dieser brachte der HSG wegen des um zwölf Treffer besseren Torverhältnisses vor dem ebenfalls verlustpunktfreien BSV Grün-Weiß Finsterwalde die Tabellenführung ein.

Michael Stalla zeigte sich dementsprechend zufrieden: „Am Ende war es ein überzeugender Sieg meiner Mannschaft. Gegen solch unbequeme Gegner muss man auch erst einmal gewinnen. Es hat alles geklappt, wie wir uns das vorgenommen hatten“, erklärte der HSG-Trainer und ergänzte: „Auch wenn heute Mateusz Krzyzanowski, Friedrich Hanschel und Lars Möbus noch herausragten, war es vor allem eine insgesamt sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben heute gezeigt, dass wir als Team funktionieren, es gab keine Alleingänge.“

Dies muss die Mannschaft auch am nächsten Spieltag am 20. Oktober auswärts wieder unter Beweis stellen. Dann kommt es zum Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten in Finsterwalde. „Es wird das schwerste und wichtigste Spiel der Saison. Wir werden dabei die Deckung etwas zurückziehen und auf diese Weise versuchen, es dem Gegner schwer zu machen“, verrät Stalla, der bekräftigt, dass die HSG Schlaubetal mit aller Macht in die Brandenburgliga aufsteigen möchte.