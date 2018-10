Lebuser Uhlig und Fechtner siegen

Udo Plate

Golzow (MOZ) Mit dem Triumph der Lebuser Jörg Uhlig und Thomas Fechtner endete die fünfte Auflage der Darts-Doppelmeisterschaft des Golzower SV im E-Dart. Wiederum gelang es den Helfern um Turnierleiter Silvio Sturm, ein stimmungsvolles Turnier in das Golzower „Ally Pally“, exakter in die Oderbruchhalle, zu zaubern.

Die Veranstalter hatten eigens für das Turnier den Spielmodus geändert. Erstmals gab es keinen eigenen Frauenwettbewerb. Vielmehr scheuten Anke Durow, Eileen Jahn und Christin Schilling den direkten Vergleich mit den Herren nicht und das weibliche Trio lehrte dem sogenannten starken Geschlecht durchaus mit beherzten Auftritten das Fürchten. Des weiteren wurde bereits in der Vorrunde ohne Unentschieden agiert. So mussten einige im Vorfeld hochgehandelte Mannschaften schon nach der Vorrunde die Segel streichen und sich mit der Rolle des neutralen Zuschauers begnügen. Dieses Schicksal ereilte das Gusower Duo Michael Czerny/Erik Rollinger und die Rathstocker Oliver Baar/Frantisek Kanka.

Im Achtelfinale erhöhte der Veranstalter bereits die Legzahl (Best of nine) deutlich. Die Anforderungen wie Konzentration, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen und gutes Teamwork, die den Dartsport ausmachen, wurden richtig gefordert. Die Zuschauer kamen daher auch in den Genuss von packenden Dartduellen mit Überraschungen. So war das Ausscheiden der Münchmeyer-Brüder aus Passow im Achtelfinale gegen das Kietzer Duo Axel Golling und Bernd Musall mit 3:5 eine kleine Überraschung. Das spannenste Duell im Achtelfinale lieferten sich die Lokalmatadoren Silvio Sturm/Sven Schröder gegen die Letschiner Reinoga-Brüder aus Letschin beim viel umjubeltem 5:4-Erfolg der Golzower.

Das Viertelfinale zauberte zwei vereinsinterne Begegnungen aus dem Darts-Hut. Im Neuhardenberger Duell setzten sich Sirko Stelter/Patrick Deckert gegen Olaf Steinke/Andreas Danne mit 5:3 durch. Auch Stefan Nemack/Lars Schulz gewannen im reinen Lebuser Vergleich gegen Enrico Strehl/Rocco Krüger mit 5:3. Jubeln durften auch die Gastgeber, da sich im Nachbarschaftsderby die Golzower Lokalmatadoren Silvio Sturm/Sven Schröder gegen die Kietzer Axel Golling/Bernd Musall mit 5:3 durchsetzen.

Im Halbfinale wurde erenut die Legzahl auf „Best of 13“ erhöht. Allerdings entpuppten sich diese beiden Begegnungen als recht einseitige Angelegenheiten. So gewannen Jörg Uhlig und Thomas Fechtner klar mit 7:1 gegen Sirko Stelter/Patrick Deckert.

Im zweiten Semifinale gingen Golzows Silvio Sturm/Sven Schröder umgehend mit 2:0 in Führung, hatten allerdings ihr Pulver damit verschossen. Fortan kamen Stefan Nemack/Lars Schulz immer besser ins Spiel und siegten noch deutlich mit 7:2. Zur Freude der verbliebenen Zuschauer boten das kleine Finale und Endspiel nochmal richtig guten Dartssport mit einer ordentlichen Portion Spannung. Nochmals wurde die Legzahl geändert (Best of 17) und die volle Legzahl wurde im Spiel um Platz 3 auch gebracht.

Zwar hatte sich das Neuhardenberger Duo mit Sirko Stelter und Patrick Deckert einen komfortabelen Vorsprung (5:2) heraus gearbeitet, doch die Golzower Sven Schröder und Silvio Sturm offenbarten ihr Kämpferherz und robbten sich im weiteren Spielverlauf nochmals bis zum 8:8 heran, ehe Sirko Stelter den siegbringenden Pfeil zum 9:8-Erfolg im Bord versenkte.

Auch das Endspiel war an Spannung kaum zu überbieten. Es war eigentlich ein reines Lebuser Duell zwischen Stefan Nemack und Lars Schulz und Jörg Uhlig und Thomas Fechtner. Letztere sind allerdings in der aktuellen Punktspielsaison für die Golzower Darttumpels aktiv. Das Finale verlief bis zum dramatischen Ende ausgeglichen. Beide Mannschaften sicherten sich immer wieder ihre Legs, erst in der Schlussphase waren dann Jörg Uhlig und Thomas Fechtner zur Stelle. Sie knöpften den bestens bekannten Konkurrenten ein Leg ab und gewannen knapp mit 9:7.

Auch eine Zunahme der 180er Würfe gab es zu registrieren. Patrick Deckert gelang das im Doppelpack. Auch Falk Doneck, Axel Golling, Tobias Zepf und Henry Münchmeyer brachten dreimal Triple 20 ins Ziel.