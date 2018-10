Verschlafene erste Halbzeit kostet HSC den Sieg

Christopher Kranich

Doberlug-Kirchhain Die Handballfrauen des HSC 2000 Frankfurt müssen weiter auf den ersten Auswärtssieg in der Brandenburgliga warten. Am Sonnabend verloren die Schuster-Schützlinge beim Vorjahresmeister VfB Doberlug-Kirchhain mit 20:23 (6:12). Vor allem eine schwache erste Halbzeit verhinderte einen möglichen Punktgewinn.

Der Beginn beim HSC war von Ungenauigkeiten und Unkonzentriertheiten geprägt und es dauerte gute sechs Minuten bis zum ersten Tor. Julia Kupper wurde auf Rechtsaußen schön freigespielt und schloss überlegt zum 1:3 aus HSC-Sicht ab. Doch auch nach diesem Treffer fanden die Frankfurterinnen im Angriff überhaupt nicht in die Spur und zwangen den Trainer nach elf Minuten zu einem frühen Timeout beim Stand von 4:1 für die Gastgeberinnen.

Viel zu wenig Bewegung auf allen Positionen mit und ohne Ball und kaum Torgefahr waren die wesentlichen Mängel im HSC-Spiel in der ersten Halbzeit. Während in der Abwehr über weite Phase noch gut verschoben wurde und Anita Tumaszyk sich im HSC-Kasten das ein und andere Mal auszeichnen konnte, wurde das Offensivspiel nur unwesentlich besser nach dem einminütigen Rapport. So stand es nach 30 Minuten verdientermaßen 12:6 für die Gerbestädterinnen vom VfB.

Dementsprechend deutlich und klar fiel auch die Halbzeitansprache in der Gästekabine aus und keiner der Beteiligten war gewillt, nochmals eine solche Halbzeit zu spielen. Mit einer Sechs-Tore-Hypothek ging es also in den zweiten Durchgang und erst jetzt zeigte der HSC sein wahres Potenzial. Mit mehr Selbstbewusstsein und Konzentration wurde nun Tor um Tor der Rückstand aufgeholt. Bereits in der 40. Minute war der Anschluss beim 14:12 hergestellt und die zusehend nervöser werdenden Klosterstädterinnen handelten sich einige Zeitstrafen ein.

In der 45. Minuten erzielte wiederum Julia Kupper den vielumjubelten Ausgleich zum 16:16 und nur eine Minute später brachte Nora Tübbicke die Oderstädterinnen sogar in Front. Es war nun richtig spannend und Doberlug-Kirchhain kämpfte seinerseits und drehte die Partie erneut beim 18:17.

Den HSC-Frauen sah man nun deutlich an, dass die Aufholjagd viel Kraft gekostet hat und neue Impulse von der Bank nötig gewesen wären. So gelang es den Gastgeberinnen sich in den letzten Minuten auf 22:17 abzusetzen und die Partie für sich zu entscheiden. Den Endstand stellte Anne Lubetzki her. Erfolgreichste Torschützin für den HSC war Elisa Winkowski mit sieben Toren.

Nach dem Spiel arbeitete es in Trainer Michael Schuster: „Wir haben das Spiel klar in der ersten Halbzeit verloren, denn mit nur sechs Toren in dreißig Minuten kannst du nirgends bestehen. Ich bin aber auch stolz auf meine Frauen, dass sie eine Reaktion in der zweiten Halbzeit gezeigt hat. Am Ende haben uns die Wechselmöglichkeiten gefehlt, um das Tempo in den letzten zehn Minuten zu halten.“

Die Frankfurterinnen empfangen am 20. Oktober den HSV Falkensee 04 in der heimischen Sabinushalle.