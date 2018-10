Sonnenhaus am Bahnhof geplant

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Stadt bekommt ein neues Antlitz am Bahnhof. Wo früher eine Polizeiwache die Ankommenden begrüßte, soll ein Sonnenhaus entstehen. Die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnbauten will an dem Standort Wohnungen bauen und hat dafür jetzt die Planung ausgeschrieben.

Welchen ersten Eindruck ein Besucher von einer Stadt bekommt, hängt maßgeblich auch davon ab, wie sich diese Stadt an ihren Eingangstoren präsentiert. Jahrzehntelang war das in Schwedt ein DDR-Funktionsbau vom Volkspolizeikreisamt, der auch 25 Jahre nach der Deutschen Einheit noch genauso aussah, wenngleich der Staat und seine Polizei jetzt ganz anders waren und die Wache zum Revier wurde.

Mittlerweile ist die alte Polizeiwache abgerissen, an ihrer Stelle liegen momentan Berge aus Erde vom Neubaugebiet Bahnhofsquartier. Wenn die drei Häuser, die in dem Areal derzeit in zweiter Reihe gebaut werden, im Juni 2019 fertiggestellt sind, soll das Sonnenhaus gebaut werden, das Wohnareal abschließen und dem Bahnhofsplatz zu einer völlig neuen Kulisse verhelfen.

Statt der Staatsmacht, die einem sofort entgegensprang, nun die Sonne. Das haben schon die Uckermärkischen Bühnen vor Jahrzehnten erkannt: Im Osten geht die Sonne auf. So wird aus der östlichen Randlage von Schwedt ein positiv besetztes Bild und der Bahnreisende künftig mit einem Sonnengruß in Schwedt willkommen geheißen.

Wohnbauten-Geschäftsführerin Maren Schmidt hat den neuen Mietern an der Bahnhofstraße gegenüber bereits angekündigt, dass der Bau des Sonnenhauses das Quartier abrunden wird, sie also noch eine Weile Baustelle bleiben. 26 Wohnungen sollen in dem Neubau Platz finden sowie zwei kleine Geschäfte. Die Wohnungsgrößen von Zwei- bis Vierraum-Wohnungen sollen einen Mietermix aller Generationen ermöglichen. Geplant ist, dass das Gebäude zum Bahnhofsvorplatz hin über einen gläsernen Eingangsbereich und Laubengänge in den Etagen erschlossen wird. Zum „Sonnenhof“ hin, so lautet der Name der Erschließungsstraße im Quartier, sollen die Wohnungen kleine Gärten, Balkone oder Dachterrassen erhalten.

Ganz so gewaltig wie die fünfgeschossige Polizei wird der künftige Bau nicht werden. Bisher vorgesehen sind drei Vollgeschosse und ein sogenanntes Staffelgeschoss wie auf dem Umbauhaus am Marchlewskiring. Sicher wird der Bau nicht nur Sonnenhaus heißen, sondern vielleicht auch eine passende Fassadengestaltung erhalten. Ob auch die Kraft der Sonne Einzug halten wird, etwa selbst Solarstrom produziert oder mit Solarthermie heizt, steht noch nicht fest. Das werde erst die Planung ergeben.

Mit einem Baubeginn rechnen die Wohnbauten frühestens ab Herbst 2019, sodass ein Einzug der ersten Mieter ab 2021 realistisch erscheint.