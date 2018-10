Versprechen vor der Wahl

Ulrich Thiessen

Falkensee (MOZ) Der Städte- und Gemeindebund hat eine neue Führungsspitze. Das Präsidium stellte die Weichen für die Zeit nach Jann Jakobs. Auf der Mitgliederversammlung wurden am Montag die Landtagsfraktionen befragt, was sie für die Gemeinden in ihren Wahlprogrammen versprechen.

Der parteilose Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Hermann, wird neuer Präsident des Städte- und Gemeindebundes. Das Präsidium des kommunalen Spitzenverbandes wählte ihn am Montag in Falkensee einstimmig. Er wird Ende November, wenn Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) seine Amtszeit beendet, dessen Nachfolge antreten. Es wird das erste Mal sein, dass ein parteiloser Bürgermeister das Präsidentenamt ausübt. Da Hermann zuvor stellvertretender Präsident war, wurde Thomas Zenker (SPD), seit 25 Jahren Bürgermeister im südbrandenburgischen Großräschen, neuer Vize.

Auf der anschließenden Mitgliederversammlung war alles vertreten, was in Brandenburg Rang und Namen hat. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verwies in seinem Grußwort auf die Bedeutung der Kommunen für die Demokratie. Bei der Kommunalwahl im kommenden Mai solle ein klares Zeichen gegen jene gesetzt werden, die die Demokratie und ihre Suche nach Kompromissen als Schwäche geringschätzen, so Woidke. Da seine Regierung Vertrauen in die kommunalen Entscheidungen hat, sollen in den nächsten drei Jahren die finanziellen Spielräume der Gemeinden und Städte um 800 Millionen Euro erweitert werden.

Die schon mehrfach angekündigte Besserstellung der Kommunen weckte wenig Begeisterung bei den Bürgermeistern. Schließlich war lange um die von unabhängigen Gutachtern geforderte Besserstellung gerungen worden. Außerdem, so Jens Graf – Geschäftsführer des Verbandes –, hat noch ein Viertel der Gemeinden unausgeglichene Haushalte. In einer Talkrunde mit Vertretern der Landtagsfraktionen wollte Graf denn auch wissen, was die Kommunen von den jeweiligen Parteien nach der nächsten Landtagswahl zu erwarten hätten.

Die CDU würde die zusätzlichen 800 Millionen Euro nicht über drei Jahre strecken, sondern die Zuweisungen sofort anheben, kündigte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben an. Außerdem würde seine Partei, wenn sie an der Regierung wäre, die Landesplanung mit Berlin kündigen, die den Gemeinden seiner Meinung nach zu geringe Entwicklungschancen biete, so der Christdemokrat.

Von Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers wollte Graf wissen, wie er die Zukunft der Straßenausbaubeiträge sieht. Seine Partei will diese nicht abschaffen. Es gehe viel mehr darum, neue Härtefallregelungen zu finden und die Mitsprache der Bürger beim Ausbau zu stärken. Zuvor hatte Noch-Präsident Jann Jakobs sich dafür ausgesprochen, an der Bürgerbeteiligung bei den Ausbaumaßnahmen nicht zu rütteln. CDU-Fraktionschef Senfleben wurde dazu nicht befragt. Er will heute ein Konzept zur Zukunft der Ausbaubeiträge präsentieren. Laut Christoffers denkt die Linke auch darüber nach, klammen Kommunen die Bauleitplanung durch das Land finanzieren zu lassen.

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff kündigte an, dass im Wahlprogramm seiner Partei die beitragsfreie Bildung ganz oben stehen werde. Das bedeute im Laufe des nächsten Jahrzehnts nicht nur die schrittweise Abschaffung der Kitabeiträge, sondern auch freies Mittagessen in Kitas und Schulen. Das Land könne auch die Finanzierung der Kita-Erzieher, ähnlich wie bei den Lehrern, komplett übernehmen, so Bischoff. Bei der Stärkung der Feuerwehren, die aus dem Publikum nachgefragt wurde, blieben Bischoff und die anderen auf dem Podium eher vage.

Birgit Bessin kündigte für die AfD an, eine Kommunalkammer einzurichten, über die die Landräte Anträge in den Landtag einbringen könnten. Auch Bürgermeister könnten dort Mitsprache erhalten. Außerdem sollten ihrer Meinung nach die berlinfernen Regionen durch eine aktive Familienpolitik gestärkt werden. Was das bedeutet, blieb unklar.

Ursula Nonnemacher, Fraktionschefin der Grünen im Landtag, sieht über die Schlüsselzuweisungen des Landes hinaus noch mehr Bedarfe der Kommunen, die gedeckt werden müssten. Außerdem plädierte sie für die Stärkung der Ortsteile innerhalb der Kommunen. Mit Blick in einen vorwiegend männlich besetzen Saal forderte sie zudem, den Anteil der Frauen in der Kommunalpolitik zu erhöhen. Schließlich sind derzeit nur 21 Prozent der Mitglieder in den kommunalen Vertretungen weiblich.