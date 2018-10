Feldpost vom Volkssturmeinsatz in Lebus

Feldpost-Brief vom 8. Februar 1945: Rudolf Weigel schrieb die Post von der Front an seine Familie in Ansbach. © Foto: Ulf Grieger/MOZ

Lebus (MOZ) Lebus. Im kleinen Ausstellungsraum des Lebuser Infopunktes können Besucher jetzt Feldpost betrachten, die Rudolf Weigel vom Kriegseinsatz als Volkssturmmann an seine Familie in Ansbach geschickt hat. Eine Vitrine, die durch Spenden von Kai Herrmann, Frank Kütbach und Joachim Schneider angeschafft wurde, zeigt Briefe und Karten, die zwischen dem 30. Januar und 25. März 1945 abgeschickt wurden. Sie lagen bis vor kurzem in den Unterlagen von Rudolf Weigel, dem Sohn des Kriegsteilnehmers. Ein Zeitungsbericht von der Aufstellung des Gedenksteins im Lebuser Mühlental für das Volkssturm-Bataillon 7/108 Franken hatte den Leipziger aufmerksam gemacht. Sein Vater gehörte zu den 550 zumeist älteren Landwirten aus Franken, die im Februar 1945 als letztes Aufgebot an die Oder geschickt worden, um die Rote Armee aufzuhalten. Die Feldpostbriefe, die Rudolf Weigel (84) dem Amt Lebus schenkte, ermöglichen eine individuelle und damit emotional eindringliche Sicht auf die Ereignisse im Winter und Frühjahr 1945 an der Oder. „Auf diese Weise wird Geschichte intensiver nachempfunden“, bedankte sich der Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann am Montag bei der Übergabe der Dokumente. Aus den Briefen und Tagebucheintragungen von Rudolf Weigel geht hervor, dass er Fahrer des Bataillonskommandeurs Rieger und seines Adjudanten von Freitag war. Im April kehrte er nach Hause zu seiner Familie zurück.

Zusätzlich zu den Originaldokumenten übergab Jürgen M. Gollnick die Übertragung der Brieftexte in die heutige Schrift, so dass sich niemand die Mühe machen muss, die in alter Handschrift verfassten Texte zu entziffern. Weigel schildert darin die Erlebnisse von der Ankunft in Lebus und auf Schloss Wulkow. Am 15. Februar 1945 schreibt er von den „Ausfällen“ im Bataillon: zehn Tote, 16 Verwundete und 60 Kranke. Noch im März beklagt er sich, dass die versprochene Ablösung ausbleibt und die Postverbindung so schlecht ist.