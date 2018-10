Anlaufschwierigkeiten mit neuem Müllfahrzeug

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Nicht ganz so einfach läuft es mit dem neuen Greiferfahrzeug der Uckermärkischen Dienstleistungsgesellschaft (UDG). Der frisch in Dienst gestellte Wagen ist so gebaut, dass er die Mülltonnen automatisch heranziehen, heben und leeren kann, ohne dass dafür wie bisher ein zweiter Mann zur Verfügung steht, der neben dem Auto läuft. Das System ist gerade im Raum Angermünde im Einsatz.

Allerdings funktioniert es nur, wenn die Hauseigentümer oder Hauswarte die Mülltonnen nicht weiter als zwei Meter von der Bordsteinkante aufstellen. Und - besonders wichtig - mit der Deckelöffnung zur Fahrbahn. Bisher war es für die Müllfahrer andersherum komfortabler, weil sie die Tonnen so schneller greifen konnten.

Wie es richtig ist, sollen nun große Aufkleber zeigen. In den Fällen, in denen die Tonnen falsch herum stehen, machen die UDG-Mitarbeiter das mit einem Hinweisschild kenntlich und bedanken sich bei den Hauseigentümern für die Bemühungen. Allerdings musste erst ein neuer Schwung Aufkleber bestellt werden, weil die erste Ladung schnell vergriffen war.

„In gut der Hälfte aller Fälle funktioniert es schon“, sagt Roman Hentzsch, Fuhrparkleiter der UDG. „In einigen Orten klappt es sogar komplett. Wir waren uns aber bewusst, dass es bestimmt drei bis vier Durchgänge braucht, bis die Tonnen richtig stehen.“

Auch bei der parallelen Abfuhr von blauen, schwarzen und gelben Tonnen ist die Sache nicht so einfach für die Fahrer. Sie steuern die großen Müllwagen jetzt auf der rechten Kabinenseite, um den Überblick zu haben und müssen auch mal ein paar Tonnen zurechtschieben. „Ist aber alles Gewöhnungssache“, so Roman Hentzsch.

Die neuen Fahrzeuge sind in der Lage, bis zu zwei der schwarzen Hausmülltonnen gleichzeitig aufzunehmen oder einen großen Container. Perspektivisch soll das neue System dazu dienen, Personal auf den Müllfahrzeugen einzusparen. Es ist dann nur noch ein Mann pro Tour unterwegs.