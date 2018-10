Heinz Kannenberg

Markendorf (MOZ) Zehn Mitglieder und Freunde des Frankfurter Leo-Clubs, darunter Studierende der Viadrina und aus Polen, ernteten am Wochenende 3,5 Tonnen Äpfel auf einer Markendorfer Obstplantage. Leo-Präsident Daniel Sadecki freut sich über das gute Ergebnis: „Ein Großteil des Erlöses spenden wir für den Verein Miteinander Wohnen.“ Der Verein Miteinander Wohnen wurde 1999 auch mit dem Ziel gegründet, Menschen vor einer drohenden Obdachlosigkeit zu bewahren. Eine steigende Zahl von Räumungsklagen bestätigte die Notwendigkeit. Das Begleitete Wohnen – auch als Meurerhof bekannt – ist Basisaufgabe des Vereins. Leo ist die Jugendorganisation des Lions Clubs, hilft unschuldig in Not geratenen Menschen und bietet kostenlos Deutschkurse an.

Geerntet wurden Äpfel der Sorte Pinova. Aus ihnen wird nun Most gemacht. Da der Preis für Äpfel so gering ist, wie der Geschäftsführer der Markendorf Obst e.G. Steffen Aurich sagt, freut er sich, dass jedes Jahr die Leos in der Endphase helfen, die noch nicht geernteten Äpfel zu pflücken. Für den BWL-Studenten Daniel Sadecki steht aber auch fest: „So ein Einsatz macht auch einfach Spaß, man lernt sich einander kennen und tut zugleich etwas Gutes.“ (hk)