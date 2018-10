Zeichen für atomwaffenfreie Welt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Die Stadt Frankfurt will Mitglied der Organisation „Mayors for Peace“ (deutsch: „Bürgermeister für den Frieden“) werden. Die Stadtverordneten müssen dem Beitritt noch zustimmen. Die Initiative ist ein internationaler Zusammenschluss aus Städten und Gemeinden rund um den Globus, die sich für eine atomwaffenfreie Welt einsetzt. Ein zentrales Ziel ist die Abschaffung aller Kernwaffen weltweit bis zum Jahr 2020, wenn sich der Atombombenabwurf auf Hiroshima zum 75. Mal jährt. Gegründet wurde die Organisation bereits 1982 vom Bürgermeister Hiroshimas. Heute hat das Netzwerk mehr als 7500 Mitglieder in 163 Ländern. In Deutschland sind 600 Mitglieder dem Bündnis beigetreten.

Brandenburg ist bislang eher schwach vertreten. Zurzeit sind hier 19 Städte Mitglied der von den UN anerkannten Nichtregierungsorganisation. Dazu gehören neben Eisenhüttenstadt auch die kreisfreien Städte Potsdam, Brandenburg an der Havel (beide seit 2005) und Cottbus (seit 2017). „Durch eine Mitgliedschaft würde die Stadt ein wichtiges Zeichen gegen Atomwaffen setzen und somit den Prozess der atomaren Abrüstung unterstützen sowie den Friedensprozess stärken“, heißt es in dem Antrag für die Stadtverordnetenversammlung am 18. Oktober. Darüber hinaus „könnten die kreisfreien Städte im Land Brandenburg geschlossen nach außen auftreten und so zur Stärkung des Bündnisses beitragen“.

Die Anregung für die Mitgliedschaft kam demnach von Bürgern; OB René Wilke griff das Anliegen auf. Den freiwilligen Mitgliedsbeitrag von 20 Euro pro Jahr (2000 Yen) will die Stadt auf Empfehlung Hannovers – einer der wichtigsten Kooperationsstädte der Initiative – durch einen zusätzlichen Betrag auf 100 Euro pro Jahr aufstocken. Damit erwirbt die Stadt eine Flagge der Organisation, die jährlich am 8. Juli vor dem Rathaus gehisst werden soll. Mit der Aktion appellieren die „Bürgermeister für den Frieden“ an die Atommächte, den Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen zu unterzeichnen.

Am 6. August 1945 zerstörte eine Atombombe, abgeworfen von einem US-Bomber, einen Großteil der japanischen Stadt Hiroshima. Binnen eines Augenblicks wurden rund 90 000 Menschen getötet. An den Spätfolgen starben weitere Zehntausende. Und viele Überlebende leiden bis heute unter den Folgen der radioaktiven Strahlung.(thg)