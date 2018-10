BVG stellt Flüchtlinge ein - vom Anwalt zum Busfahrer

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Sie waren in ihrer syrischen Heimat Anwalt, Student und Limousinen-Fahrer: Die BVG bildet Flüchtlinge zu Busfahrern aus. Die ersten vier sind seit ein paar Tagen im Linienverkehr unterwegs.

Als Mohamad Alsaid im Mai 2015 in Tegel ankam, hatte er seine beiden kleinen Söhne, einen Koffer und 20 Euro dabei. „Ich kannte mich nicht aus“, erinnert sich der 33-jährige Syrer. „Ich hatte nur die Adresse von einer Flüchtlingsunterkunft und wusste nicht mal, wie man Google-Maps auf dem Handy benutzt, weil das in meiner Heimat verboten war.“ So gab Alsaid sein letztes Geld dem Taxifahrer, der ihn und seine Kinder in die zeltartige Notunterkunft zum Hauptbahnhof brachte.

Heute, dreieinhalb Jahre später, ist es Alsaid, der die Menschen von A nach B bringt. Seit einer Woche ist er Busfahrer bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Alsaid gehört zu den ersten 16 Teilnehmern des Projekts „Geflüchtete in den Fahrdienst“. 13 werden von der BVG übernommen, die drei restlichen von anderen Busunternehmen eingestellt.

„Wir haben uns während der Flüchtlingskrise gefragt, was wir als öffentliches Unternehmen für die Integration tun können“, erzählt Dirk Schulte, Vorstand für Personal und Soziales bei der BVG. So habe man sich an die Agentur für Arbeit gewandt, die seit Längerem schon Erwerbslose zu Busfahrern umschult. „Der Arbeitsmarkt braucht die Fachkräfte, und die Flüchtlinge haben große Chancen auf Aufenthalt, weil das Arbeitsverhältnis bei der BVG nach der Probezeit unbefristet ist“, erklärt Mario Lehwald, Chef der Arbeitsagentur Berlin-Süd.

Die BVG hat zwar momentan noch genug Fahrer. Doch das Durchschnittsalter ist ziemlich hoch. Die meisten gehen schon mit 63 in Rente. Viele der 180 Bewerber, die sich monatlich bei der BVG melden, sind ungeeignet. Von den 16 Flüchtlingen wurden erst einmal gute Deutschkenntnisse, ein Berufsabschluss in einem anderen Bereich oder Vorkenntnisse als Kraftfahrer verlangt. So hat einer der ersten vier, die nun ihre Prüfungen bestanden haben, vorher in Syrien als Rechtsanwalt gearbeitet. Ein anderer war Lkw-Fahrer. Der älteste, ein 42-jähriger dreifacher Familienvater, hat Hotelgäste des Four Seasons als Chauffeur in der Limousine durch Damaskus kutschiert.

Mohamad Alsaid hat in Syrien Arabische Literatur studiert. Ein Semester fehlte ihm noch, dann hätte er Lehrer werden können. Um sein Studium zu finanzieren, jobbte er zwei Jahre in Syrien als eine Art Schulbusfahrer. Dann floh er mit den beiden Kindern vor dem Krieg. Zuerst nach Algerien, wo er auf Märkten Frauenkleider verkaufte. „Es war für mich alleine mit den Kindern kaum zu schaffen. Algerien ist kein soziales Land“, erzählt der alleinerziehende Vater. Also reiste die kleine Familie weiter über Marokko mit dem Schiff und der Hilfe des Roten Kreuzes nach Spanien. Von dort ging es mit dem Billigflieger nach Berlin. „Ich wusste gar nichts von der Stadt. Ich wäre auch nach Dortmund oder München geflogen.“

Inzwischen wohnt Alsaid mit seinen beiden Jungs in einer eigenen Wohnung in Karlshorst. Bei der Suche habe ihm sein guter Freund Andreas geholfen. „Ich habe zuerst seine Frau kennengelernt, weil sie die Leiterin der Kita meiner Kinder war“, berichtet Alsaid. „Wir haben uns anfangs besucht, dann viel zusammen gefeiert und inzwischen sind wir fast wie eine Familie.“

Wenn sein achtjähriger Sohn nun zum Fußballverein muss und der Sechsjährige zur Schach-AG, wechselt sich Alsaid mit anderen Eltern mit den Fahrdiensten ab. Doch vorher musste er erst einmal Geld in den Führerschein Klasse B investieren. Seiner wurde in Deutschland nicht anerkannt. „In Damaskus wird nur gehupt und dicht aufgefahren, hier achtet man viel mehr auf Sicherheit im Straßenverkehr“, berichtet der Syrer, der in den ersten Arbeitstagen noch von einem Kollegen begleitet wird.

Zum Presse-Termin auf dem Weddinger Betriebsbahnhof trägt Mohamad Alsaid unter der neuen BVG-Jacke seinen besten Anzug. „Das ist heute für mich so wichtig wie eine Hochzeit. Es macht so glücklich, wenn man endlich sein Ziel erreicht hat.“