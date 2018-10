Marion Dammaschke

Woltersdorf Zwei weitere Ausstellungen zum Werk und zum Nachleben des Künstlers und Lebensreformers Fidus sind am Sonntag in Woltersdorf eröffnet worden. „Der Getreue“, so die Übersetzung seines Künstlernamens, lebte mehr als 40 Jahre bis zum Tod in seinem Atelier- und Wohnhaus in der Köpenicker Straße in Woltersdorf. Im Jahr seines 150. Geburtstags und 70. Todestags wird an unterschiedlichen Orten an den einst berühmten Einwohner erinnert. Im Heimatmuseum ist schon seit Mai Wissenswertes über seine Biografie zu erfahren.

In der St.-Michael-Kirche haben sich Verschönerungsverein und Kirchengemeinde jetzt gemeinsam einen Überblick über das künstlerische Schaffen des „Künstlers alles Lichtbaren“ zusammengestellt; diese Schau hat Siegfried Kober gestaltet. Dabei wurde er von kunstbegeisterten und geschichtskundigen Woltersdorfern, so von Gerald Ramm und Norgard Kreiser, unterstützt. Sie hatte Fidus noch erlebt. Für die damals Vierjährige war ihr Nachbar „der liebe Onkel“, an dessen Staffelei sie Modell sitzen durfte. Fidus (1868–1948) wird sowohl als Maler, Gebrauchsgrafiker, Buchillustrator und Verleger, als auch als Bildhauer mit Ambitionen für monumentale Architektur vorgestellt. Seine Arbeiten sind von lebensreformerischen Ideen, mythisch-naturreligiösen Vorstellungen und einer das Germanentum heroisierenden Geisteshaltung geprägt. Fidus war ein talentierter Maler und Zeichner, dessen perfekt inszenierte und akribisch ausgeführte stimmungsvolle Arbeiten voller Anmut sind und oft weltentrückt wirken. Fidus gründete eigens für die Verbreitung seiner Kunst in Woltersdorf einen Verlag. Dabei zählte er zu den Protagonisten der Buchkunst, kreierte eine neue Schriftart und erfreute mit individuell gestalteten Exlibris. Während der sehr gut besuchten Ausstellungseröffnung wies Siegfried Kober auch auf Bauentwürfe hin, die nicht nur Fidus’ ästhetische Vorstellungen widerspiegeln, sondern seine Maßstäbe an die technisch-akustische Ausführung dokumentieren.

Zeitgleich eröffnete im Kulturhaus Alte Schule eine informative Dokumentation über die Lebensreformbewegung in Brandenburg gestern und heute. Diese Sonderausstellung wurde als Gemeinschaftsprojekt mit Schülern der Morus-Oberschule Erkner erarbeitet. Sie geht der Gegenwart von Fidus’ Lebenspraktiken wie Vegetarismus nach.

Besucher sollten sich den Mittwochvormittag vormerken, denn dann sind bis zum 7. Dezember die sich ergänzenden Fidus-Ausstellungen alle geöffnet.