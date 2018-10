Gesundheitstipps und Stepptanz

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Auch in diesem Jahr präsentieren sich bei der Angermünder Seniorenbörse wieder zahlreiche Aussteller mit ihren Angeboten und Informationen rund um Gesundheit, Pflege und Freizeitgestaltung. Sie findet am 3. November von 10 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.

Die Seniorenbörse gehört zu den absoluten Jahreshöhepunkten des Angermünder Seniorenbeirates. Dieter Beiersdorf und seine Mitstreiter haben wieder ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt, das neben Informationen für die ältere Generation auch kulturelle Unterhaltung und gastronomische Versorgung enthält. Und weil das Interesse der Aussteller und des Publikums so groß ist, findet die Veranstaltung diesmal wieder im größeren Saal statt.

„Die Altstadthalle war im vergangenen Jahr zu klein. Deshalb haben wir auf die Hinweise der Leute reagiert und ziehen wieder in die Mehrzweckhalle“, berichtet die Vorsitzende des Seniorenbeirates, Margrit Jordan. Beim Einräumen der Halle und beim Herrichten der Tische helfen viele Senioren mit.

Mehr als 50 potenzielle Aussteller wurden im Vorfeld angeschrieben, 35 haben bisher zugesagt. Die Altenpflegeeinrichtungen werden ebenso vertreten sein wie die Sanitätshäuser. Die Orthopädietechnik Scherfel aus Schwedt ist wieder vor Ort. Aus dem kreativen Bereich stellen sich unter anderem die Handarbeitsgruppe Frauenhagen, der Holzschnitzer aus Frauenhagen, die Keramikgruppe aus Angermünde sowie die Handarbeitsgruppen der Volkssolidarität und des DRK vor. Auch für Kinder wird es etwas geben.

Bedauert wird von den Veranstaltern, dass keine Physiotherapiepraxis vertreten sein wird. Auch von den Krankenkassen, die sich mittlerweile aus Angermünde zurückgezogen haben, stellt sich niemand den Fragen ihrer Versicherten und der Besucher. Dass die Situation sich gerade für die älteren Bürger nach der Schließung der Postbankfiliale, der Commerzbank und seit September auch der AOK-Geschäftsstelle verschlechtert hat, wird bei der Seniorenbörse sicherlich auch ein Gesprächsthema sein.

Für kulturelle Abwechslung wollen am ersten November-Sonnabend der Schöneberger Showexpress, die Trommlergruppe aus Crussow, Tanzpaare aus Schwedt, Kindergruppen sowie Arnold Trunz und seine Mitstreiter mit irischer Musik und Stepptanz sorgen. Karin Büttner führt durch das Programm.

Nach der musikalischen Einstimmung auf die 13. Angermünder Seniorenbörse wird der Bürgermeister den Tag eröffnen. Nach der Auszeichnung verdienstvoller Senioren werden die verschiedenen Stände vorgestellt. Als Versorger wurde diesmal das einheimische Café Kobi engagiert, das Speisen und Getränke zu „Uckermark-üblichen Preisen“ anbietet, wie der Seniorenbeirat versichert.