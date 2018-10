Betreuung in der letzten Lebensphase

Uwe Spranger

Woltersdorf (MOZ) In der Schleusenstraße 46 ist jetzt der offizielle erste Spatenstich für das Diakonie-Hospiz erfolgt. Im September 2019 soll das erste Hospiz von Oder-Spree und Märkisch-Oderland mit 14 Plätzen fertig sein. In ihrer letzten Lebensphase würden schwerkranke Menschen dort besondere Pflege und Begleitung erhalten, mit dem Ziel, einer möglichst hohen Lebensqualität bis zuletzt, sagte Angelika Behm, Chefin der Diakonie-Hospiz Woltersdorf GmbH.

Bereits vor sieben Jahren hatte sich der Hospizverein Polarstern Neuenhagen gegründet, mit der Idee, ein stationäres Hospiz für die Region aufzubauen. Vor vier Jahren entschieden sich die Gesellschafter der inzwischen gegründeten Diakonie-Hospiz Woltersdorf GmbH, in Woltersdorf zu bauen. „Ich freue mich, dass wir endlich unsere Zusage einlösen können, für Menschen der Region einen Ort der Fürsorge für den letzten Lebensabschnitt zu errichten“, sagte Udo Schmidt, Geschäftsführender Direktor der Immanuel Diakonie und der Diakonie-Hospiz Woltersdorf GmbH.

Die Gesellschafter Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH und Evangelisches Krankenhaus „Gottesfriede“ Woltersdorf GmbH werden die Kooperation vor Ort mitgestalten, die Diakonie-Hospiz Wannsee GmbH in Berlin wird ihre langjährige Erfahrung einbringen und für den Start vor Ort verantwortlich zeichnen. „Am Ende des Lebens nicht allein zu sein, sondern Menschen zu haben, die da sind – darum geht es in der Hospizarbeit. Wir verstehen unseren Auftrag als Begleitung zum Sterben und Hilfe zum Leben. Denn der letzte Abschnitt des Lebens ist das Leben“, so Angelika Behm, auch Geschäftsführerin in Wannsee. Im Hospiz bekämen Menschen in den letzten Wochen ihres Lebens sehr gute palliative medizinische Versorgung, und sie und ihre Angehörigen psychosoziale und spirituelle Begleitung. Um dies leisten zu können, brauche man sowohl gut ausgebildete Palliativpflegefachkräfte als auch ehrenamtliche Unterstützer. Ab Anfang 2019 werde die aktive Suche beginnen.

Gernot Schmidt, Landrat von Märkisch-Oderland, hob die gemeinschaftliche Verantwortung von kommunalen und kirchlichen Institutionen hervor, Menschen bis zum letzten Tag ein Leben in Würde zu ermöglichen. Die Vorsitzende des Hospizvereins Polarstern, Daniela Wraske, überreichte Geschäftsführerin Behm einen Scheck in Höhe von 15 000 Euro. „Wir haben Kuchen, Kekse, Glühwein und Handarbeiten verkauft, Schüler aus Petershagen haben bei einem Spendenlauf Geld gesammelt und das Seniorenzentrum Bethel in Köpenick schickt uns die Hälfte der Spenden, die es einsammelt. Allen Unterstützern herzlichen Dank“, sagte die Palliativschwester. Nächste Gelegenheit zum Spenden ist am 26. Oktober bei einem Benefizkonzert in Erkner.

Alle Gästezimmer liegen im Erdgeschoss, haben ein Bad sowie eine eigene blickgeschützte Terrasse und im Sommer zu unterschiedlichen Tageszeiten direkten Lichteinfall. Es wird ein Therapiebad, eine Küche, ein Gemeinschaftszimmer sowie ein Raum der Stille geben. Und auf dem 4600 Quadratmeter großen Grundstück soll ein parkähnlicher Garten gestaltet werden. Dafür sowie für die Ausstattung der Zimmer mit hochwertigen Pflegebetten und die therapeutischen und kreativen Angebote bittet das Hospiz um Spenden. (ufo)