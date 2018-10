Keine Angst vorm Wandel der Zeit

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Den Kleingärtnerverein „Heimkehrsiedlung“ gibt es seit 70 Jahren. Zu diesem Jubiläum gibt sogar eine besondere Tasse für den Kaffeetisch der Gärtner.Für ein Vereinsfest wird auf das nächste Jahr gehofft.

Die goldene Oktobersonne taucht die Kleingärten des Vereins „Heimkehrsiedlung“ im Klingetal in ein freundliches Licht. Die Tage werden zwar kürzer, aber noch bleibt im Garten genug zu tun. Äpfel werden geerntet, Herbstblätter zusammengeharkt, Hecken und Rosen zurückgeschnitten, die Laube winterfest gemacht. Und dann sind da natürlich noch die letzten Sonnenstrahlen, die genossen werden wollen.

Eckhard Marcks, seit 2015 Vorsitzender des Vereins, tut dies am liebsten auf der Terrasse seiner Laube, in dem Garten, den er seit knapp 16 Jahren bewirtschaftet. „Das alles ist historischer Grund“, sagt der 65-Jährige und breitet die Arme aus: Braunkohleabbaugebiet zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Kriegsgefangenenlager im ersten Weltkrieg, in den 1920er-Jahren schließlich erste Station für Deutsche, die aus den im Versailler Vertrag abgetretenen Gebieten im Osten stammten. Sie gaben der Siedlung ihren Namen. Einige von ihnen gründeten im September 1948 den Kleingartenverein, damals noch als Kleingärtner- und Kleintierzüchterverein, wie Eckhard Marcks schmunzelnd berichtet. So stehe es jedenfalls in den Aufzeichnungen beim Amtsgericht, den einzigen, die über die Jahrzehnte erhalten geblieben sind.

Dass es im Jubiläumsjahr außer der üblichen Jahreshauptversammlung im März mit Musik und Tanz keine rauschende Geburtstagsfeier gegeben habe, sei der Tatsache geschuldet, dass es in der Heimkehrsiedlung kein Vereinshaus gibt. „Noch nie gegeben hat“, betont Eckhard Marcks, denn die 140 Gärten liegen nicht dicht an dicht, sondern erstrecken sich von der Klinge bis kurz vor Kliestow auf 57822 Quadratmetern. Die meisten sind bewirtschaftet, sagt Eckhard Marcks zufrieden. Auch wenn das in der Praxis bedeutet, dass einige der 120 Vereinsmitglieder inzwischen für zwei Gärten zuständig sind.

„Wie alle Kleingartenvereine spüren wir den Wandel der Zeit“, sagt der Vorsitzende. Problem sei nicht nur der Leerstand, sondern auch das steigende Alter der Mitglieder. Daher sind ihm vor allem Familien mit Kindern willkommen, egal welche Nationalität sie haben.

„Man muss zeitgemäß und offen für Neues sein, darf keine Angst davor haben, dass es bei den neuen Nachbarn vielleicht etwas lauter zugeht“, findet er, denn: „Vereine, denen diese Denkweise fehlt, werden es in Zukunft nicht leicht haben.“ Gleichzeitig wünscht er sich in der Öffentlichkeit mehr Anerkennung für das, was Kleingartenvereine leisten. „Wir tragen dazu bei, dass Frankfurt eine grüne Stadt ist, schaffen den Ausgleich für viele bebaute Flächen“, betont Eckhard Marcks.

Für das kommende Jahr wünscht er sich, dass es Vorstand und Mitgliedern gemeinsam gelingt, doch noch ein Vereinsfest zu organisieren. Vielleicht in der Gaststätte am Sportzentrum. Für passende Musik würde Eckhard Marcks, der als DJ Ecki zu unterschiedlichen Anlässen auflegt, jedenfalls sorgen.