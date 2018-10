Heute wird gerüttelt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch bis heute gilt ein eingeschränktes Halteverbot im ersten Abschnitt der Lindenallee in Eisenhüttenstadt. Grund dafür sind Bauarbeiten an einem Regenwassereinlauf. Die Straße um den Gully herum hatte sich nach Angaben des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes (TAZV) Oderaue abgesenkt. Die Ränder der Gullyabdeckung standen also hervor.

Die Stadtwirtschaft ist nun dabei, die Oberflächen von Straße und Gully anzupassen, sodass der Verkehr wieder ungehindert rollen kann. Heute soll der Stadtwirtschaft zufolge noch der Rüttler zum Einsatz kommen.

Vor allem auf vielbefahrenen Straßen kommt es laut dem TAZV immer wieder vor, dass an den Gullys nachgebessert werden muss. Meistens sei es allerdings so, dass das Abwasserbauwerk aufgrund der steten Belastung durch den darüberrollenden Verkehr absinkt. Dann muss der TAZV auf seine Kosten Abhilfe schaffen. Diesmal zahlt die Stadt die Maßnahme.(ja)