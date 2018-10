Anderthalb Wochen von morgens bis abends Kleist

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kleist soll ins Heute geholt, aber auch pur erfahrbar gemacht werden bei den diesjährigen Kleist-Festtagen, die am Donnerstag unter dem Titel „Inszenierte Wirklichkeiten“ starten. Eröffnung, Verleihung des Kleist-Förderpreises und Aufführung des Preisträgerstücks „Weißer Raum“ finden ab 18.30 Uhr im Kleist Forum statt.

Am Tag darauf wird dort ab 20 Uhr Best of Poetry Slam zu hören sein. Schon um 17 Uhr können Interessierte im Kleist-Museum einen Film sehen und diskutieren zum Thema „Warum Kleist bei der Defa (fast) nichts wurde“. Am Sonnabend findet im Kleist-Museum, 15 Uhr, die Vernissage der Rauminstallation „Durch Krieg und Misswachs“ statt. Eine Stunde später beginnt dort die Diskussion „Erschlagt die Armen“. Um 19.30 Uhr liest im Kleist Forum Eva Matthes aus Astrid Lindgrens Tagebüchern.

Am Sonntag laufen im Kleist Museum die Filme „Der Findling“ (11 Uhr) und „Amour Fou“ (14 Uhr). Die szenische Lesung „Kein Ort. Nirgends“ gibt es dort am Montag, 15. Oktober, um 17 Uhr. Um 19.30 Uhr zeigt die Bürgerbühne im Kleist Forum „Tschüss Muddi – zum Abschied sag ich f*** drauf!“ Ein Künstlergespräch über Kleists „Verlobung in St. Domingo“ findet am Dienstag, 17 Uhr, im Kleist-Museum statt. In der Hinterbühne des Kleist Forums wird ab 19.30 Uhr „Catch3000: Monteverdi vs. Kleist“ aufgeführt.

Am 17. Oktober steht um 19 Uhr die musikalische Lesung „Die heilige Cäcilie“ in der Gertraudkirche auf dem Programm. Am Tag darauf liest Stephan Grossmann um 19 Uhr im Kleist-Museum „Der Zweikampf“. Freitag, 19. Oktober, findet dort um 16 Uhr eine Lesung zum poetischen Wettstreit statt. In der Studiobühne des Kleist Forums beginnt um 19.30 Uhr die Performance „Gruselkabinett – Kleist in Haiti“ mit Mathieu Carrière und Leah Gordon. Im Kleist-Museum startet am 20. Oktober um 10 Uhr die Berlin-Exkursion „Auf den Spuren der Penthesilea“ zur Kunstgusswerkstatt. Um 19.30 Uhr singt Georgette Dee im Kleist Forum.

Der letzte Tag der Festtage, der 21. Oktober, beginnt um11 Uhr mit dem Musiktheaterstück „St. Jago“ von Dieter Schnebel im Kleist-Museum. Um 14 Uhr läuft der Film „Die Marquise von O.“ von Eric Rohmer. Im Foyer des Kleist Forums lesen um 17 Uhr Lea Draeger und Thomas Thieme Friedrich Hebbels „Nibelungen“.