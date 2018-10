Von Einsamkeit und politischem Blas-Punk-Pop

Musik der Straße: So beschreibt die „Sogenannte Anarchistische Musikwirtschaft“ ihren Stil. Auch thematisch ist das Musikensemble breit gefächert. In dem Song „Karl-Marx-Stadt“ singt Linda Mund über die Stadt Chemnitz. © Foto: Patrizia Czajor

Ratzdorf (Patrizia Czajor) Künstlerisch blühte die Tanz- und Gastwirtschaft „Kajüte“ in Ratzdorf am Sonnabend richtig auf. In dem historischen Gasthaus eröffnete ein kubanischer Künstler eine Porträt-Ausstellung. Anschließend erweckte ein 18-köpfiges Musikensemble den Saal zum Leben.

Die Texte von Hermes Entenza sind alles andere als gewöhnlich. In der Kajüte laß Restauratorin Dorothee Schmidt-Breitung zur Eröffnung der Ausstellung des Kubaners dem Publikum eine seiner Kurzgeschichten vor. Die Geschichte über „Joanna“ handelt von der Eintönigkeit des Alltags. Um Langeweile zu verdrängen, werden Partys und Treffen arrangiert, zu denen gelangweilte Menschen eingeladen werden. Geht es in einem Moment noch um Gin und Musik von den Cowboy Junkies, schildert der Autor im nächsten Moment, wie die Protagonistin in dieser aussichtslosen Situation gemeinsam mit ihren Freunden einen Menschen erschlägt. Durch die unverblümte Schilderung brutaler bis erotischer Handlungen erscheinen die Geschichten des Malers und Schriftstellers aus Kuba bisweilen radikal bis extrem – doch ganz im Sinne des Urhebers. „Mit extremen Geschichten bringt man Menschen zum Reflektieren“, erläuterte der 58-Jährige seine Kunst.

Die Porträts und Kurzgeschichten, die der Kubaner seit Sonnabend unter dem Titel „Schlaflos“ in der Tanz- und Gastwirtschaft „Kajüte“ in Ratzdorf ausstellt, haben nicht nur mit ihm, sondern auch mit dem Leben in seiner Heimat zutun, wie Hermes Entenza schilderte. Sie handelten vor allem von Einsamkeit – einem Gefühl, das in seinen Augen gerade das Leben vieler Teenager in Kuba, aber irgendwie auch sein eigenes beschreibt. „Auch wenn du als Künstler oft unter Menschen bist, irgendwann ist jeder von uns wieder alleine“, so beschrieb es der Maler.

Porträts und Erzählungen werden in der Ausstellung jeweils einander gegenübergestellt, wobei manchmal das Bild, manchmal der Text zuerst entstanden ist, erläuterte Hermes Entenza seine Vorgehensweise. Seine Arbeit sei dabei nicht nur eine Art der Verarbeitung eigener Eindrücke, sondern auch ein Mittel zur Kontaktaufnahme. „Durch meine Bilder komme ich mit Menschen ins Gespräch, die sich ähnlich fühlen“, meinte der Künstler.

Die Möglichkeit, seine Ölgemälde nun für einen Monat in Ratzdorf zeigen zu können, kam durch den Kontakt zu den Restauratoren Dorothee Schmidt-Breitung und Christoph Schröter zustande, die den Mann bei einem Besuch in Kuba kennengelernt haben. Das Ehepaar aus Breslack hat das historische Gasthaus vor 20 Jahren gemeinsam mit anderen Bekannten erworben, um es vor dem Verfall zu retten. Mit der Renovierung haben sie, so formuliert es Christoph Schröter, die Schönheit des Gebäudes nach und nach herausgekitzelt. Für den sanierten Saal haben sie nun auch viele Anfragen für Feiern, freute sich der gelernte Tischler.

An diesem Abend konnten Besucher der Ausstellung den Abend noch musikalisch ausklingen lassen. In dem Saal gab die „Sogenannte Anarchistische Musikwirtschaft“ politischen Blas-Punk-Pop zum Besten. Und tatsächlich lässt sich die Musik des 18-köpfigen Musikensembles nur schwierig stilistisch einordnen, wie der Gitarrist Heinz Havemeister meinte. Die Songs, die Elemente aus russischen Volksliedern, Marsch- und Blasmusik vereinen, kündigte Leiter und Chefmoderator des Ensembles, Wolfram Krabiell, mit einer Mischung aus Selbstironie und Ernsthaftigkeit an. Thematisch ging es zum Beispiel um Flöße, Liebeskummer und Chemnitz. Die ehemalige Karl-Marx-Stadt besang Linda Mund gemeinsam mit dem Spaß-Orchester mit einer gewissen Portion Swing.