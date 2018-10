Verdacht auf Betrug bei Getränkeproduzent

Frank Claus

Bad Liebenwerda Haben Mitarbeiter der Bad Liebenwerdaer Mineralquellen GmbH (Elbe-Elster) bei der Leergut-Annahme im großen Stil betrogen? Die Staatsanwaltschaft Cottbus und das brandenburgische Landeskriminalamt ermitteln.

Laut Staatsanwaltschaft laufen Untersuchungen gegen sieben Personen. Dabei soll es sich um sechs, inzwischen gekündigte, Mitarbeiter der Mineralquellen GmbH und einen Getränkehändler aus Sachsen handeln. Zwei der sechs Mitarbeiter sollen das Unternehmen je um eine Dreiviertel Million Euro betrogen haben. Den übrigen wird Betrug in Höhe von je 50 000 Euro vorgeworfen. Bernhard Brocher, Leitender Oberstaatsanwalt, spricht von „zunächst hochgerechneten Zahlen“, die nun überprüft würden.

Die vorgeworfenen Straftaten sollen sich über Jahre erstreckt haben. Oberstaatsanwältin Petra Hertwig will sich zum Ermittlungsstand nicht näher äußern. Spezialisten des LKA würden alle gesicherten Dokumente und Computereintragungen überprüfen. Aufgedeckte Unregelmäßigkeiten müssten dann beweissicher Personen zugeordnet werden können. Gegenwärtig stehe noch nicht fest, ob es zur Anklageerhebung kommt oder das Verfahren eingestellt werde.

Mineralquellen-Geschäftsführer Christian Schindel hat die Ermittlungen im Unternehmen ebenfalls bestätigt, wollte „im Hinblick auf die fortlaufende Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft“ jedoch keine Details nennen. Doch wie lassen sich bei der Pfand­abrechnung und dem Verkauf von Mineralwasser angeblich Summen in Millionenhöhe erschleichen? Wenn Getränkehändler ihr Leergut abgeben würden, hieß es, werde die Menge zunächst handschriftlich auf speziell vorbereiteten Formularen erfasst. Schon da könne betrogen werden, indem die aufgeschriebene Menge höher geschrieben werde als die angelieferte. Der Differenzbetrag wechsle als Bargeld im vereinbarten Verhältnis zwischen Getränkehändler und Mineralquellen-Mitarbeiter bei diesem „Deal“. Weil die gefälschte, höhere Menge danach im Computer erfasst werde, erhalte der Getränkehändler den vollständigen Betrag später erstattet. Noch größer wäre der Schaden, wenn befüllte Getränkekisten unrechtmäßig den Betrieb verlassen hätten. Eine Beispielrechnung: Kauft ein Kunde im Handel eine Kiste Bad Liebenwerdaer Medium, kostet diese 5,99 Euro plus 3,30 Pfand. Nimmt er noch die preisgünstigere Marke Adello dazu, muss er weitere 3,99 Euro plus 3,30 Euro bezahlen. Macht für zwei Kisten 16,58 Euro. Bei den Bad Liebenwerdaer Mineralquellen werden jährlich etwa 200 Millionen Flaschen abgefüllt.