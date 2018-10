Zuwachs für die Sportstadt Wittstock

Zurück auf Landesebene: In Wittstock wird wieder höherklassig aufgeschlagen und geblockt. Das neu aufgestellte Team des SV Medizin Wittstock (blaue Trikots) feierte am Sonnabend in der Waldringhalle einen Doppelerfolg. Die Mediziner erstürmten mit nun vier Siegen die Tabellenspitze in der Volleyball-Landesliga. © Foto: Matthias Haack

Matthias Haack

Wittstock (MOZ) Die Stadt Wittstock ist um eine Sportart reicher. Oder anders ausgedrückt: Die verlorenen Söhne sind zurück. Am Sonnabend eröffneten die Volleyballer des SV Medizin ihre Saison in der Landesliga. Und wie: Dem Doppelsieg zum Start ins Spieljahr vor vier Wochen in Schönow folgte nun das Gleiche erstmals vor eigenem Publikum.

Sowohl Blau-Weiß Brandenburg II als auch der bisherige Tabellenführer Potsdamer VC wurden in drei Sätzen deutlich bezwungen.

„Eine Sportart mehr, mit der wir auf Landesebene vertreten sind“, strahlte Jörg Gehrmann. Den sportaffinen Bürgermeister der Dossestadt hatte der SV Medizin zur Premiere eingeladen. Er kam. Er brachte Wünsche für eine tolle Saison mit. Und er sah einen fulminanten Start von der Mannschaft, die ein wesentliches Element der „Sportstadt Wittstock“ werden könnte. „Alles, was Ballsport ist, haben wir nun auf höherer Ebene“, zeigte sich Gehrmann stolz auf die breite Kulturlandschaft in seiner Kommune. Fußball, Handball, Volleyball – alle in der Landesliga am Ball. Dazu Tischtennis und zuletzt holte das Speedway-Team des MSC Wölfe die Deutsche Vizemeisterschaft an den Heidering.

Beim Blick aufs Parkett sind die gleichen Volleyballer zu sehen, die voriges Jahr für den SV Wusterhausen um Punkte gekämpft hatten. Kein Wunder. Die Entwicklung sei vorhersehbar gewesen, erklärte Vereinschef Hans-Jürgen Franke. „Die meisten, die für Wusterhausen gespielt haben, sind ja Wittstocker. Nichts lag näher, als dass sie für Medizin spielen.“ Lediglich Lars Gubalski und Matthias Krehl, der auch nur vor zehn Jahren aus Wittstock zugezogen, wohnen in Wusterhausen. Der Umzug ist demnach unter dem Motto vollzogen: Zurück zu den Wurzeln.

Das Spielrecht vom neu angemeldeten SVM-Team wurde in Absprache mit dem Landesverband übernommen, der Kader bis auf eine Ergänzung ebenso: Marcel Lüders stößt aus Pritzwalk dazu. Selbst der Spielertrainer hält als Wittstocker natürlich weiterhin zur Stange: Stefan Knöchel, wie Andreas Röhrs ein ehemaliger Zweitliga-Spieler vom VC Fortuna Kyritz. Beide nähern sich zwar dem sechzigsten Lebensjahr, doch verspüren sie weiterhin extreme Lust am Volleyball. „Unsere Mannschaft ist schon etwas älter“, gesteht Franke. „Aber wir sind dabei, eine Kooperation mit dem Gymnasium zu gründen, um die Jugend in den Verein zu bekommen oder zumindest Interesse bei ihr zu wecken.“ Donnerstags wird eine Trainingszeit angeboten. Der Freitag steht den Herren zur Verfügung. Möglich ist auch, im Mixed-Team des SV Medizin auf Punktejagd zu gehen.

Das Aushängeschild des Vereins soll jedoch der Herren-Sechser werden. Am Sonnabend kamen schon mehr als 40 Zuschauer. Wenn erst bekannt ist, dass der SV Medizin der Gejagte in der Staffel ist, dürfte sich diese Zahl noch erhöhen – zumal auch ein Imbiss und ansprechendes Niveau angeboten werden. Gespielt wird durchgängig in der Waldringhalle mit eher niedrig gehaltener Decke, obwohl das Dach der Stadthalle mehr Raum für hohe Pässe bietet. Gehrmann schmunzelnd: „Es spielt die Tradition eine gewisse Rolle.“ Damit scheint er Recht zu haben, denn der Gastgeber gab zur Heimpremiere nicht einen Satz an die beiden Gegner ab. Die verlorenen Söhne thronen.