Nicht nur Comedy, sondern auch Ballett

Theater am See

Bernhard Schwiete

(MOZ) Bad Saarow. Das Bad Saarower Theater am See bietet Kulturinteressierten ab Ende Oktober wieder ein umfangreiches Herbst- und Winterprogramm an. Der Schwerpunkt liegt wie gewohnt auf „leichter Kost“, wie es Event-Manager Daniel Großer ausdrückt. Die Gastronomiegesellschaft, Betreiberin des Theaters, wagt sich aber auch auf neues Terrain – mit einer Ballettgala und einer Tributeshow in Erinnerung an die Rockband „Queen“.

Jörg Knör am 16. November, Ingo Appelt am 14. Dezember, Florian Schroeder am 14. März – eine Reihe bekannter Comedians kommt auch in diesem Jahr wieder nach Bad Saarow. Event-Manager Großer nennt einen simplen Grund, warum er auf diesen Schwerpunkt setzt. „Ich glaube, speziell in der Zeit vor Weihnachten wollen die Leute lachen, um ihren Stress zu vergessen“, sagt er. Der Verlauf des Vorverkaufs scheint diese These zu bestätigen. Für den Abend mit Jörg Knör gibt es nur noch Restkarten.

Sogar bereits ausverkauft ist der Auftritt von Dr. Mark Benecke am 28. Oktober, und das, obwohl der Kriminalbiologe jährlich nach Bad Saarow kommt. Großer verweist Interessenten daher bereits jetzt auf den Folgetermin am 28. Oktober 2019. Auch andere Künstler verpflichtet das Theater langfristig. So steht zum Beispiel bereits ein Gastspiel von Jürgen von der Lippe am 22. September 2020 fest – mehr als die Hälfte der Karten dafür sind bereits verkauft.

Doch zurück zur aktuellen Spielzeit: Diese beginnt am 27. Oktober musikalisch mit der Götz-Alsmann-Band. Die Ballettkompanie „Ballet Blanc“ zeigt am 30. November Höhepunkte aus den klassischen Meisterwerken „Der Nussknacker“, „Dornröschen“ und „Schwanensee“. Es tanzen unter anderem ehemalige Solisten des Stanislawski-Theaters Moskau. Am 2. Dezember gibt es ausnahmsweise eine Nachmittagsvorstellung. Anlass ist das Familien-Musical „Die Schatzinsel“. Das neue Jahr startet mit der Queen-Show am 11. Januar. In einem etwa zweieinhalbstündigen Konzert erklingen Songs der legendären Rockband um den verstorbenen Sänger Freddie Mercury.(bs)