Im Waldbrandeinsatz bewährt

Ulf Grieger

Seelow/Neuhardenberg (MOZ) Zum 14. Mal haben die Mitglieder der Feuerwehren des Amtes Neuhardenberg ihren Ball gefeiert, in diesem Jahr wieder im Kulturhaus Seelow. Es sollte eigentlich der letzte sein, da sich das Amt auflösen wollte. Momentan ist jedoch alles offen.

Amtsbrandmeister Martin Zohles machte den Einsatzkräften Mut: Die Veränderungen, egal welcher Art, würden sich kaum auf die Ortswehren auswirken, betonte er. Standen beim Amtsfeuerwehrball Nummer 13 noch der Sturm und die Bereitschaft zur Schadensbeseitigung im Vordergrund, so war es am Sonnabend die Waldbrandgefahr. Zohles sowie Klaus-Peter Püschel als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes bedankten sich insbesondere bei den Einsatzkräften aus Neuhardenberg und Altfriedland, die im Rahmen der kreislichen Brandschutzeinheit in Fichtenwalde und Treuenbrietzen mithalfen, die Großbrände zu löschen.

Aber auch im Amtsbereich gab es heikle Situationen. Zohles würdigte den Einsatz von Feuerwehrleuten beim Waldbrand nahe Wulkow bei Trebnitz, wo eine Katastrophe verhindert werden konnte. Scharf kritisierte er, dass die Einsatzkräfte immer häufiger angepöbelt und beleidigt werden. In diesem Zusammenhang informierte Klaus Peter Püschel von einer Resolution, die der Landesfeuerwehrverband verabschieden will und die sich gegen solche Vorkommnisse verwahrt.

Martin Zohles würdigte das Bemühen der Amtsverwaltung, zukunftsfähige Strukturen zu schaffen. Er machte jedoch auch deutlich, dass das nicht der Hauptzweck der Verwaltungsarbeit sein könne. Welche Form auch die Verwaltung haben werde, es sei wichtig, dass sich Feuerwehren untereinander nicht spalten lassen. „Für die Ortswehren und ihre Aufgaben wird sich auch in Zukunft nichts ändern“ erklärte Zohles. Er sei stolz darauf, was in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde. Jede Feuerwehr sei wichtig, und sei sie noch so klein. Die Amtsfeuerwehr sei leistungsstark und habe das bei den zahlreichen Einsätzen auch unter Beweis gestellt. Der Fuhrpark konnte dank Fördermitteln für rund 470 000 Euro erneuert werden. Die Ausrüstung, insbesondere der Atemschutzgeräteträger, wurde deutlich verbessert.

Martin Zohles erinnerte daran, dass er und sein Stellvertreter Tino Krebs die Amtswehrführung lediglich unter der Bedingung übernommen hatten, dass es zum Jahresbeginn 2019 eine neue Verbandsgemeinde mit Seelow und damit auch eine neue Struktur der Brandschutzeinheit geben werde. Dies wird zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgen. Deshalb habe er Amtsdirektorin Grit Brinkmann um die Entbindung von der Funktion gebeten. Zohles und Krebs bedankten sich bei allen Mitgliedern der Amtswehr für das Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit.