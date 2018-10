dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburg wird der typische Berlin-Brandenburgische Dialekt so schnell nicht aussterben. Weiterhin heißt es also immer wieder „jut“ statt hochdeutsch „gut“ und „Beene“ statt „Beine“. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

„Die einzelnen Dialekte werden als Regiolekt nur weiter zusammengefasst“, sagte Peter Rosenberg, Sprachwissenschaftler an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Immer weniger Brandenburger sprechen hingegen das für das Land lange Zeit so prägende Niederdeutsch, das jetzt als Minderheitensprache anerkannt ist. Es wird in der Prignitz, der Uckermark und im Fläming gesprochen.