Ein echter Scherzkuchen auf der Bühne

Eberswalde Bereits zum vierten Mal gastierte der Komiker Ingo Oschmann in der Waldstadt. Diesmal hatte der Bielefelder Unterhaltungskünstler sein Jubiläumsprogramm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“ im Gepäck. Gut 70 Besucher kamen zu den beliebtesten Späßen aus 25 Jahren Bühnenpräsenz. Was die Fans besonders an Ingo Oschmann schätzen, ist dessen Authentizität. Und tatsächlich, so versicherte der Comedian, hätte sich vieles so oder ähnlich tatsächlich zugetragen. Wie die Geschichte seiner Teilnahme an der Geburtsvorbereitung seines Sohnes. Glaubhaft demonstrierte er die von ihm abverlangten Atemübungen und die Beckengymnastik, was ungezügeltes Lachen aus dem Publikum nach sich zog.

In Anspielung auf seine leicht zunehmende Leibesfülle hätte ihn ein kleines Mädchen kürzlich als „Richtigen Scherzkuchen“ bezeichnet, verriet er. Auf seinen Hinweis, dass es wohl eher „Scherzkeks“ heiße, habe das Kind geantwortet, dass er zu dick für einen Keks sei.

Im Laufe des gut zweistündigen Abends zog Ingo Oschmann dann wieder viele Register seiner Bühnenkunst, führte Zaubertricks vor und verflocht das Publikum und einzelne Auserwählte in die Show. So wie Conny Schröder aus Eberswalde, die ihm auf jede Frage bereitwillig Auskunft gab.

Für Gundela und Johannes Gutacker aus Eberswalde war der Besuch der Ingo-Oschmann-Show eine Premiere. Und es gefiel den beiden ausnehmend gut. Marion Buchwalder aus Eberswalde hatte sich mit ihren Freundinnen Uta, Grit und Birgit nach eigenen Angaben einen richtigen „Mädelsabend“ gemacht. Die vier Damen amüsierten sich köstlich. „Das hat uns sehr gut gefallen“, so Marion Buchwalder.

Theaterleiter Emanuel Fernandez hätte sich zwar ein paar mehr Gäste gewünscht, zeigte sich aber dennoch zufrieden. Die Stimmung gab sich ausgelassen heiter, immer wieder waren laute Lachsalven zu vernehmen. Ingo Oschmanns obligatorischer Wunsch, dass alle mit dem guten Gefühl nach Hause gehen können, einen tollen Abend erlebt zu haben, ging zweifellos in Erfüllung.

Am 16. November geht die Comedy-Reihe im Eberswalder Kino weiter. „Ausbilder Schmidt“ wartet dann mit militärisch exaktem Humor auf. Am 18. Januar kommenden Jahres kommt dann Kabarettist Hans Werner Olm vorbei.

