Engelsstraße zum Martinimarkt gesperrt

Siegmar Trenkler

Die Arbeiten an der Friedrich-Engels-Straße in Neuruppin werden bis zum alljährlichen Martinimarkt nicht abgeschlossen sein. Die Straße wird voraussichtlich erst im Januar fertiggestellt.

Das größte Volksfest zwischen Berlin und der Ostsee lockt in jedem Jahr Zehntausende in die Fontanestadt. Los geht die Kirmes diesmal am Freitag, 2. November, und dauert bis zum Sonntag, 11. November. Doch die Besucher werden nicht nur die vielen Baustellen bei der Anfahrt nach Neuruppin zu beachten haben.

Die Friedrich-Engels-Straße bleibt auch während des Jahrmarkts von der Präsidenten- bis zur Rudolf-Breitscheid-Straße und auch auf einem Teilstück zwischen Berg- und Präsidentenstraße gesperrt, wie Stadtsprecherin Michaela Ott am Montag bestätigte. Allein die Präsidentenstraße soll dann wieder freigegeben sein. Ob diese allerdings dann auch für Autos nutzbar ist, scheint aktuell nicht klar. Denn in den vergangenen Jahren konnte der Abschnitt zwischen Friedrich-Engels- und Karl-Marx-Straße nicht befahren werden, weil dort die Berliner Rutsche aufgebaut war. Ob diese auch dieses Mal dort stehen wird, konnte Ott nicht sagen. Die Verkehrssituation werde aber gemeinsam mit dem Stadtmarketing Neuruppin besprochen, versicherte sie.

Seit Juli wird am dritten Teilstück der Engelsstraße gearbeitet. Schon zu Beginn war klar, dass die Straße nur dann zum Martinimarkt fertig sein könnte, wenn es wenige Verzögerungen geben würde. Doch die Funde wegen des alten Friedhofs, der zu Teilen unter der Straße liegt, verzögerte das Bauvorhaben offenbar zu sehr. Die andauernde Sperrung verringert nicht nur die ohnehin spärlichen Stellplätze für Besucher.

Das Areal entlang der Straße wurde auch von Schaustellern für Lkw genutzt. Dafür muss nun auf andere Flächen auf dem Platz ausgewichen werden. An den Plänen dafür wurde frühzeitig gearbeitet, wie Baudezernent Arne Krohn schon zum Auftakt der Arbeiten erklärt hat-te.