Eine Baustelle gehört zum Lebensglück

Mit Geschmack saniert und eingerichtet: Die Innenansicht der großen Stube im Wohnhaus in der Zerpenschleuser Schorfheidestraße 52 gilt durchaus als Beispiel einer gelungenen Gebäuderettung. Petra Rudolphi-Korte und ihr Mann Helmut Korte zeigen Fotos aus der Bauphase. © Foto: Hans Still

Hans Still

Zerpenschleuse Vorlieben gibt es viele im Leben: Die einen lieben Hund oder Katze, andere vergöttern die Freiheit auf zwei Rädern und kräftiges Bullern im Auspuff. Petra Rudolphi-Korte und Mann Helmut Korte aus Zerpenschleuse mögen es robuster: Sie benötigen zum Lebensglück eine Baustelle.

Es sind die Bilder einer hoffnungslosen Ruine, die auf dem Stubentisch die Berichte illustrieren: Eingestürzte Decken, vom Schwamm gezeichnete Holzbalken, eine heruntergekommene Hausfassade, die an die frühe Nachkriegszeit erinnert. Zu diesen Bilder will das feine Ambiente in der Stube so gar nicht passen. Antike Möbel, geschmackvolle Porzellan-Lampen, ein zum alten Gemäuer stimmiger Dielenfußboden prägen den Raumeindruck. Komplett verschwunden sind die Anzeichen von Verfall und Vernachlässigung sowie sämtliche Wunden, die in diesen langen Jahren entstanden sind. „Mehr als 20 Jahre lang hingen wohl die Bauplanen vor diesem Gebäude. Und als wir mit der Sanierung angefangen hatten, sprachen uns ganz viele Zerpenschleuser Bürger an und erinnerten sich an Geschichten dieses Hauses“, berichten die beiden Besitzer, die 2014 zum Eigentümer der alten Hofstelle in der Schorfheidestraße 52 wurden. Auf Bitten der Schwägerin hatten sie das so genannte Aschbachhaus übernommen. Die Schwägerin räumte nach einer gewissen Zeit notgedrungen einen Irrtum ein und suchte ausreichend mutige Nachfolger. „Ihre ursprüngliche Idee war es, eine Art Dorfzentrum mit einem Café und einer Arztpraxis entstehen zu lassen. Dabei ging sie finanziell ein hohes Risiko ein, zumal sie durch ihre Arbeit als Architektin selbst immer auf Baustellen unterwegs war“, erinnern sich beide Pensionäre an den Beginn ihres Zerpenschleuser Abenteuers.

Immerhin stammt die Hofstelle aus den Jahren 1870 bis 1872, wie sich dem Denkmalbericht entnehmen lässt. Wegen der historischen Stuckarbeiten an der Fassade, der Anlage der Hofstelle mit Haupthaus, Seitenflügel und einer Scheune gelangte auf Antrag der Familie Korte höchstselbst das so genannte Aschbachhaus auf die Barnimer Denkmalliste.

Das ortsbildprägende Denkmal war in der Erinnerung der Zerpenschleuser stets präsent. Über 80 Jahre lang befand sich dort im Familienbesitz der Familie Aschbach eine Samenhandlung. Rapskuchen, Mehl, Kleie und Getreide gingen im Gebäude über den Ladentisch. Das Obergeschoss des Vorderhauses diente zunächst als Lager.

Gegen 1917 erfolgten erste Umbau- und Sanierungsarbeiten. Damals dürfte auch der Seitenflügel entstanden sein. Später, gegen 1960, folgte ein neues Treppenhaus zum Obergeschoss.

Familie Korte gehört nach eigenen Aussagen zu den Menschen, die „immer eine Baustelle brauchen“. An den Wirkungsstätten ihrer Arbeit, Korte unterrichtete beispielsweise früher als Professor an der Uni Göttingen Medienwissenschaften und Journalistik, gab es immer Häuser, die oft jungbrunnengleich von einem beklagenswerten Zustand in ansehnliche Gebäude verwandelt wurden. Dies ist ihnen auch in Zerpenschleuse gelungen, freilich mit einer ordentlichen Summe an Baukosten. „Wir haben dafür unser Haus in La Palma verkauft, schließlich bekomme ich mit meinen 76 Jahren von der Bank keinen Kredit mehr“, erzählt Korte von den Schwierigkeiten der Finanzierung. Das Aufarbeiten der alten, aus Eiche gefertigten Haustüranlage lag bei 9000 Euro – ein vergleichsweise günstiger Preis, betrachtet man die Gesamtkosten für die umfangreiche Gebäudesanierung. Ins Vorderhaus flossen laut Steuerbescheid 460 000 Euro.

Allein die Reparatur und Sanierung der alten Scheune auf dem hinteren Teil des Grundstücks dürfte letztlich bei weiteren 450 000 Euro landen. Handwerker der Zerpenschleuser Firma Ulrich Zurth erneuerten sämtliche Fundamente und mauerten kürzlich einen Giebel neu auf. Zuvor bekam die Scheune ein Notdach, denn der Bau drohte angesichts der vielen Vorschäden und seiner unbestimmten Statik gänzlich einzufallen. „Die Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde läuft wunderbar, aber es gab auch Schwierigkeiten mit den Behörden“, berichtet Helmut Korte.

So forderte ein Mitarbeiter des Landkreises mehr als 860 Euro Gebühr für eine Bestätigung über die denkmalgerechte Sanierung. Diese sollte dem Finanzamt vorgelegt werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde aber in einem Merkblatt des Landkreises versprochen, diese Bescheide seien kostenfrei. „Es brauchte einiges an Überzeugungskraft, nun sollte das Problem aber ausgeräumt sein“, blicken die Eigentümer nach vorn. Voller Lob sind sie für die Handwerker aus der Region. „Uns war bei der Sanierung ganz wichtig, mit örtlichen Unternehmen zu arbeiten. Diese Entscheidung haben wir nicht bereut“, stellen sie fest.