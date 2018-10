Evi ist sportlichste Schule Brandenburgs

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Evangelische Schule Neuruppin ist am Montagvormittag als sportlichste Schule Brandenburgs des Jahres 2017/2018 ausgezeichnet worden. Der Preis wurde im Rahmen der Schulsportehrung von Sportministerin Britta Ernst (SPD) übergeben.

„Die Evangelische Schule Neuruppin konnte beim alljährlichen Wettbewerb des Sportministeriums um die ‚Sportlichste Schule‘ mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Bewegungsaktivitäten, der besonders guten Einbindung außerschulischer Sport- und Bewegungspartner sowie einer breiten und erfolgreichen Beteiligung an schulischen Sportwettbewerben überzeugen“, so die Ministerin in ihrer Laudatio.

30 Schulen hatten sich landesweit am Wettbewerb beteiligt. Platz zwei hinter der Evangelischen Schule sicherte sich die Freiherr-von-Rochow-Oberschule in Pritzwalk. Der dritte Platz geht laut Jury an die Eigenherd-Europaschule in Kleinmachnow. Die Auszeichnung bringt auch ein Preisgeld mit sich: Das Evi erhält 3 000 Euro, die für Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote verwendet werden.

Die Evi-Leichtathleten hatten zuletzt bereits zum zweiten Mal beim Bundesfinale von „Jugend trainiert“ geglänzt. (jvo/gü)