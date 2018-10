Vier ausgebüxte Kühe jetzt eingefangen

Volkmar Ernst

Nassenheide/Grüneberg (MOZ) Vier der fünf ausgebüxten Kühe, die seit Ende August in und in der Nähe von Nassenheide immer wieder aufgetaucht waren, sind eingefangen worden. Das bestätigte auf Nachfrage Manfred Telm, Leiter des Ordnungsamtes im Löwenberger Land.

Die Tiere seien bereits am Montagnachmittag mit gezielten Schüssen betäubt worden. Der Landwirt haben die Kühe, eine Mutterkuh und die drei Kälber bergen und auf seinen Hof bringen können. Dort müssen die Tiere nun wieder an das Zusammenleben in der Herde gewöhnt werden.

Was mit der noch freilaufenden Mutterkuh ist, konnte Telm nicht sagen. Er hatte Dienstag alle an dem Verfahren Beteiligten, darunter den Landwirt, Vertreter der Polizei und Jägerschaft eingeladen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Nach wie vor, so Telm, werde auch dem Einfangen des letzten Tieres der Vorrang gegeben.