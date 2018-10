Bobic glaubt an Kovac: Bayern wird «gelangweilt Meister»

dpa-infocom

Frankfurt/Main (dpa) Fredi Bobic hat trotz der derzeitigen Krise des FC Bayern keinerlei Zweifel an Niko Kovac und dem erneuten Meistertitel der Münchner.

«Wir sind sehr stolz darauf, dass Niko unser Trainer war, und ich bin mir sicher, dass er noch eine längere Weile bei den Bayern sein wird», sagte der Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt dem Radiosender FFH.

«Er hat eine Mannschaft, die fantastisch ist und am Ende des Tages trotzdem gelangweilt Meister wird», fügte Bobic an. Der Rekordmeister aus München war zuletzt in vier Pflichtspielen sieglos geblieben und liegt in der Liga bereits vier Punkte hinter Borussia Dortmund.

Kovac geriet nach den jüngsten Misserfolgen immer mehr in die Kritik. Sein «Kumpel und Freund» Bobic, wie sich der ehemalige Torjäger selbst bezeichnet, hatte schon am Sonntag mehr Rückendeckung für den Trainer in München gefordert.